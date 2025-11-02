Habertürk
        Julia Fox'un Jackie Kennedy'nin kanlı suikast elbisesini Cadılar Bayramı'nda taklit etmesine büyük tepki

        Julia Fox'un kanlı suikast elbisesine tepki

        John F. Kennedy'ye 1963'te suikast düzenlendiğinde, eşi Jackie Kennedy de kanlar içinde kalmıştı. Julia Fox, kanlı olayı hatırlatan kostüm seçimiyle tepkilerin odağında kaldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2025 - 10:39 Güncelleme: 02.11.2025 - 10:39
        Julia Fox, Cadılar Bayramı için giydiği kanlı Jackie Kennedy kostümüyle büyük tepki çekti.

        Eski ABD First Lady'sinin, eşi John F. Kennedy'ye suikast yapıldığı gün giydiği kostümü yeniden canlandıran 35 yaşındaki oyuncu, bunun 'olağanüstü cesaretinin bir göstergesi' olduğunu söyleyerek kendini savundu.

        Önceki gün New York'ta bir Cadılar Bayramı partisine katılan Fox, ABD'nin 35'inci başkanı John F. Kennedy'nin hayatını kaybetmesine yol açacak şekilde vurulduğu 1963 başkanlık konvoyunda, Jackie Kennedy'nin giydiği kruvaze pembe elbiseyi giydi.

        Julia Fox
        Julia Fox
        Eski First Lady, olay olduğunda, kanlı kostümünü değiştirmeyi reddetmiş ve yardımcısı ona bunu önerdiğinde "Hayır, Jack'e ne yaptıklarını görsünler" demişti.

        Ancak suikast anını kıyafetiyle yeniden canlandıran Julia Fox, hem hayranları ve hem de John F. Kennedy'nin torunu Jack Schlossberg tarafından 'zevksiz' ve 'saygısız' olarak nitelendirildi, seçimi sert bir dille eleştirildi.

        Julia Fox, Instagram'da paylaştığı gönderide, kanlı kıyafet seçiminin gerekçesini şöyle açıkladı: Pembe takım elbiseyle Jackie Kennedy gibi giyindim. Bir kostüm olarak değil, bir mesaj olarak seçtim.

        Julia Fox, Jackie Kennedy'nin, eşi öldürüldüğünde kanlı kıyafetlerini değiştirmeyi reddettiğini ve "Onların yaptıklarını görmelerini istiyorum" dediğini hatırlattı.

        Oyuncu, ayrıca şunları yazdı: Kanlı narin pembe elbisenin görüntüsü, modern tarihin en akıldan çıkmayan yan yana gelişlerinden biri. Güzellik ve dehşet. Denge ve yıkım. Teşvik edilmesine rağmen kıyafetlerini değiştirmeme kararı, olağanüstü bir cesaret örneğiydi. Aynı anda hem bir performans, hem protesto hem de yastı. Vahşeti ifşa etmek için imajını ve zarafetini silah olarak kullanan bir kadın. Travma, güç ve kadınlığın kendisinin bir direniş biçimi olmasıyla ilgili. Çok yaşa Jackie.

        Jackie Kennedy'nin Oleg Cassini tarafından tasarlanan pembe elbisesi, suikastten sonra hiç temizlenmedi ve John F. Kennedy'nin kanıyla lekelenmiş halde kaldı.

        Jackie Kennedy'nin hizmetçisi Providencia Paredes'in, trajediden sonra Beyaz Saray'a döndüğünde elbiseyi bir çantaya koyduğu biliniyor.

        Elbise, şu anda Maryland'deki Ulusal Arşivler tarafından saklanıyor ve 2103'e kadar halkın gözünden uzakta tutulacak.

        #Julia Fox
        #john f kennedy
        #jackie kennedy

