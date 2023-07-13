Julia Fox: Polis gördüğümde hâlâ suçlu gibi başımı önüme eğiyorum

33 yaşındaki Julia Fox, yıllar önce hırsızlık yaptığı günleri unutamıyor ve bu travma hâlâ hayatında büyük yer kaplıyor. Fox, bu kez geçmişinin bu karanlık kısmını tüm detaylarıyla anlattı.

Ünlü oyuncu, 2005'te daha 15 yaşındayken ABD'nin ünlü bir giyim mağazasında hırsızlık yaparken bu kez yakayı ele verdi. Mağaza hemen polis çağırdı ve Julia Fox tutuklandı ancak yaşı küçük olduğu için hapse girmekten kurtuldu. Cezasıysa ünlü markanın mağazalarına girmekten ömür boyu men edilmek oldu.