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Julia Fox podyumda! Kanye West'ten ayrılmıştı...

Julia Fox podyumda!

Julia Fox, Kanye West'in boşanma aşamasında olduğu eşi Kim Kardashian'a kamyon dolusu gül yollamasının ardından ünlü rapçi ile birlikteliğini bitirmişti. West ile ayrılığı sonrası "New York Moda Haftası"nda podyuma çıkan Fox, meraklı bakışların odağı oldu

16.02.2022 - 14:44 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Geçtiğimiz ay aşk yaşamaya başlayan Julia Fox-Kanye West çifti, ayrılmıştı. İkilinin ilişkilerini sonlandırma sebebinin, West'in boşanma aşamasında olduğu eşi Kim Kardashian olduğu ileri sürülmüştü.

  • AYRILIĞIN ARDINDAN PODYUMDA!

    32 yaşındaki Fox, ayrılığın ardından soluğu podyumda aldı. "Uncut Gems" filminin yıldızı, kısa süreli birlikteliğiyle ününü daha da artırdığı için, "New York Moda Haftası"nda tüm dikkatleri üzerinde topladı. 

    LaQuan Smith'in defilesine çıkan Fox, iddialı siyah bir elbiseyi sergiledi.

  • "ÖZGÜN YAŞAMAMAYI REDDEDİYORUM!"

    West ile yollarını ayırdıklarını doğrulamasının üzerinden saatler geçtikten sonra podyumda görüntülenen Julia Fox, yeni açıklamalarda da bulundu.

    Küçük bir kitle tarafından tanınmayı sevdiğini ifade eden ünlü isim, "Ben hiçbir zaman süper ünlü biri olmak istemedim. Bu, pek çok ünlü için öldürücü bir şey. İnzivaya çekiliyorlar, paranoyak hale gelerek, saklanıyorlar. Özgün yaşamamayı reddediyorum." şeklinde konuştu.

  • NE OLMUŞTU?

    Kanye West, Julia Fox ile ilişkisi sürerken, boşanma aşamasında olduğu eşi Kim Kardashian'a "14 Şubat Sevgililer Günü"nde bir kamyonet dolusu kırmızı gül göndermişti.

    Daha önce, "Tanrı, Kim ile yeniden bir araya gelmemi istiyor." diyerek, ailesini geri istediğini ifade eden Kanye West, 14 Şubat hediyesini de Instagram'dan yayınlamıştı. Ünlü isim, üzerinde, "Benim görüşüm gayet açık ve berrak..." yazılı olan siyah bir kamyonetin kasasındaki yüzlerce gülün fotoğrafını sosyal medyadan paylaşmıştı.

  • "AİLEM İÇİN ÇILGINA DÖNMÜŞ DURUMDAYIM"

    Kısa bir süre önce adını "Ye" olarak değiştiren ve artık öyle anılmak istediğini açıklayan West, gönderisinde, "Bizim ilişimiz kamuya mal oldu çünkü biz tanınan insanlarız. Bazı insanlar benim çılgın olduğumu düşünebilir ama aşık olmak, çılgın olmak demektir ve ben ailem için çılgına dönmüş durumdayım." ifadelerine yer vermişti.

    ÖNCE PAYLAŞTI, SONRA SİLDİ

    Gönderilerine yorum yapan takipçilerine teşekkür eden Kanye West, kısa bir süre sonra ise tüm paylaşımlarını silmişti.

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