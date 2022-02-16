"AİLEM İÇİN ÇILGINA DÖNMÜŞ DURUMDAYIM"

Kısa bir süre önce adını "Ye" olarak değiştiren ve artık öyle anılmak istediğini açıklayan West, gönderisinde, "Bizim ilişimiz kamuya mal oldu çünkü biz tanınan insanlarız. Bazı insanlar benim çılgın olduğumu düşünebilir ama aşık olmak, çılgın olmak demektir ve ben ailem için çılgına dönmüş durumdayım." ifadelerine yer vermişti.

ÖNCE PAYLAŞTI, SONRA SİLDİ

Gönderilerine yorum yapan takipçilerine teşekkür eden Kanye West, kısa bir süre sonra ise tüm paylaşımlarını silmişti.