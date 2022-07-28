Barcelona, uzun süredir çabaladığı Jules Kounde transferini resmen bitirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada Jules Kounde transferi için Sevilla ile anlaşma sağlandığı açıklandı.

Barça, bu transfer için Sevilla'ya 50 milyon euro ve bazı bonuslarla beraber 5 milyon euro ödeyecek. Fransız oyuncu ise 5 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Chelsea'den Andreas Christensen'i bedelsiz kadrosuna katan Barcelona, Xavi'nin isteğiyle Kounde transferini de bitirdi.

Kounde geçen sezon Sevilla'da 44 maçta 3749 dakika süre aldı ve 3 gol 1 asistlik performans sergiledi. Kounde daha önce Fransa'da Bordeaux formasını da giymişti.