Atalanta'nın kalesini koruyan Juan Musso, 2022 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Arjantin'in oynadığı maçların aday kadrosunda yer alıyordu.

27 yaşındaki file bekçisi milli görevi tamamladıktan sonra Arjantin'den İtalya'ya döndü. Juan Musso'nun kız arkadaşı, Bergamo'daki evlerinin salonunu balonlarla süsleyerek milli kaleci için sürpriz yaptı.

Juan Musso kız arkadaşının bu jestini kişisel Instagram hesabından paylaşarak teşekkür etti ancak farkında olmadan kendi çıplak fotoğrafını yayınladı.

Musso salonun fotoğrafını çekip hesabından paylaştı ancak şifonyerin üstündeki küçük aynadan kendinin yansıdığını fark etmedi. Farkında olmadan kendi çıplak fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Musso hemen hatasını fark etti ve giyinip aynı fotoğrafı yeniden paylaşarak "İşte doğru fotoğraf" notunu düştü.