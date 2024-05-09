Joselu, Real Madrid'le rüyayı yaşıyor

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Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi finaline çıkması pek haber değeri taşımasa da dün gece yaşananlar, Real Madrid geleneğinin de ötesindeydi.

Bayern Münih karşısında son dakikalara 1-0 geride giren İspanyol temsilcisi Joselu'nun 3 dakikada attığı iki golle finale yükselmeyi başardı. Real Madrid taraftarı olan Joselu, 34 yaşında geldiği kulübüne unutulmayacak anlar yaşattı.

2012'DE MAÇI İZLEYEBİLMEK İÇİN LİNK İSTEMİŞTİ Celta Vigo altyapısında yetişen Joselu, 19 yaşında Real Madrid'in B Takımına transfer olmuştu. REKLAM Eflatun-beyazlılar ile A Takım maçına çıkma fırsatı bulamayan İspanyol golcü 2012'de Alman ekibi Hoffenheim'a transfer olurken eski kulübünden kopamamış ve 2012'de paylaşım yaparak Real Madrid maçını izleyebilmek için internet sitesi uzantısı istemişti.

2022'DEKİ FİNALDE TRİBÜNDEYDİ Real Madrid, 2022'de Şampiyonlar Ligi finaline yükselirken Joselu da takımını yalnız bırakmayacaktı. Real Madrid, Paris'te kupaya uzanırken o dönem Alaves'te top koşturan tecrübeli golcü de tribünlere bilet alarak gitmiş ve takımına tribünden destek vermişti.

3 DAKİKAYA İKİ GOL SIĞDIRDI Real Madrid'in LaLiga 2 ekiplerinden Espanyol'dan bu yaz kiraladığı Joselu, Bayern Münih karşısında oyuna 81'de, skor 1-0 iken girdi. Önce Neuer'in hatasında 88'de skora denge getiren 34 yaşındaki golcü 90+1'de ise bu kez Rüdiger'in ortasında topu ağlara gönderdi ve Real Madrid'e final biletini getirdi. REKLAM

"RÜYAMDA BİLE GÖREMEZDİM" Real Madrid'in unutulmaz geri dönüşünde 2 golle büyük pay sahibi olan Joselu şu sözleri dile getirdi: "Sezonumuz inanılmaz geçiyor. İki yıl önce Paris'te Real Madrid'i destekledim ve şu anki halime bakın. Çok mutluyum. Bu hayallerimden bile daha iyi, böylesini rüyamda bile göremezdim. Maçın oyuncusu ödülünü alamamam pek de umurumda değil."