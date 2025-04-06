Jose Mourinho'dan Okan Buruk cevabı!

BASIN TOPLANTISI

"İyi bir teknik direktörleri var, kendisini çok beğeniyorum. Onların çizgiye basarak savunma arkası koşularıyla oynamalarını bekliyorduk. Bu sebepten 4'lü savunmayla çıkmaya karar verdik. Onlar da alışkın oldukları sistemle oynamadılar. Takıma tekrardan geri dönmek isteyen oyunculara da şans vermeye çalışıyorum. Maximin buna en iyi örnek. Geri dönmek için tekrardan form yakalayabilmek için çok çalıştı. Galatasaray maçında geldiğinin sinyallerini vermişti. 90 dakika oynayacak durumda değildi ama 60-65 dakikada bizim için ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Bugün yaptığımız değişikliklerin tek bir sebebi yok. 4'lüye dönüşün birden fazla sebebi vardı. Geriyi 5'liyorlardı ve Zubkov ile Pedro Malheiro bize sorun yaşatırlardı. İyi bir maç oldu. İlk yarı çok dengeli bir oyundu. Tekrara düşmek istemiyorum ama neden çok net penaltımızda VAR hakeminin orta hakemi çağırmadığını anlamıyorum. Bodrum ve Galatasaray maçında da gitmişti. Net bir penaltımız vardı, maçın hikayesini çok net değiştirebilirdi. Ondan sonra da rakibimiz gol attı ve zor bir ikinci yarıya çıkmak zorunda kaldık."