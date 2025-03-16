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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Jose Mourinho'dan şampiyonluk sorusuna yanıt! - Fenerbahçe Haberleri

        Jose Mourinho'dan şampiyonluk sorusuna yanıt!

        Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe sahasında Reeder Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Sarı-Lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2025 - 23:23 Güncelleme: 17.03.2025 - 00:15
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        • 1

          Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Samsunspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

        • 2

          Portekizli teknik adam, "Bugün gol atamadık. Maçı kaybetmemiz imkansızdı. Rakibin kaleye gelen 1 şutu yok. Maçı kazanmak için gol atmak gerekiyor. 2. yarı başında enerji düşüşünü hissettik. Duygusal anlamda bazı oyuncularda 2 gün önce 120 dakika oynamanın etkisini gördük. Terlerinin son dakikasına kadar mücadele ettiler. İnanılmaz pozisyonlar ürettik. Kaçırmak daha zordu. Maçı kaybetmemiz imkansızdı. Kalede ha ben vardım ha Livakovic. Hiç fark etmezdi." dedi.

        • 3

          ŞAMPİYONLUK SORUSUNA YANIT

          Mourinho, "Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansının kaldığını düşünüyor mu?" sorusuna, "Evet. Şampiyonluk şansımız devam ediyor." yanıtını verdi.

        • 4

          "KAZANSAYDIK BURADA OLMAZDIM"

          "Ben buradayım çünkü kazanamadık. Kazanmış olsaydık, ben burada olmazdım. Şimdi size bunu söylüyorum bir sonraki sefer kazansak da kaybetsek de 1 saatten fazla beklemem durumunda gideceğim. Bunun bilinmesini istiyorum. Çünkü 1 saatten fazla beklediğim zaman bunu saygısızlık olarak görüyorum. Böyle bir durum olursa beklemeden giderim. Çünkü bu çok fazla. Siz gazetecilerin suçu değil. Sözüm size değil."

        • 5

          "RAKİPLER, GALATASARAY'A KARŞI DAHA AZ MOTİVE"

          "Şampiyonluk şansıyla ilgili yüzde veremem. Bilmiyorum. Muhtemelen çok zor olacaktır liderin puan kaybetmesi. Bunu özellikle sebebi şu; bazı takımlar bize karşı oynadıklarından daha az motivasyonla onlara karşı oynuyorlar. Bugün mesela ligde 3. sırada takıma karşı olan takıma karşı oynadık ama düşmemeye oynayan bir takıma karşı oynuyorduk sanki. Zor olacak ama matematiksel olarak hala mümkün. 1 maçımız eksik, kazanırsak puan farkını düşürürüz. Matematiksel olarak mümkün olduğu sürece biz mümkün olduğunu düşünürüz."

        • 6

          MAXIMIN'E YANIT

          "Sezon boyunca çok şans buldu. Son 3 ayda hiçbir dönem yok ki 4 gün üst üste antrenman yapsın. O yüzden onun çalıştığı insanlar illegal şekilde veriler paylaştı. 10 Mart'ta Rangers ile oynadığımız maç öncesinde yaptığımız taktik antrenmanda en çok ben koşmuştum, eğitim amacıyla yapmıştık. Aynı gün Maximin ayrı bir çalışma yaptı. O yüzden datalarda daha fazla veriye sahip olması normal. Manipülasyon yapıyor. İstediği fotoğrafı paylaşsın, isterse karın kası yapsın."

        • 7

          MAXIMIN VE MOURINHO ARASINDA NE OLMUŞTU?

          UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers mücadelesi öncesi Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile Allan Saint-Maximin arasında gerginlik çıkmıştı.

          Fenerbahçe'de Rangers maçının kamp kadrosuna alınmayan Allan Saint-Maximin sosyal medya hesabından, "Beni yıkmak için bundan daha fazlası gerekecek… Yalan asansöre bindiğinde, gerçek merdivenleri çıkar; daha uzun sürer ama sonunda her zaman varır. Eğer Tanrı bizimle ise, kim bize karşı olabilir?" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımda bulunmuştu.

          Bunun üzerine Fenerbahçe teknik direktörü Mourinho ise "Maximin'in şiir konusunda yetenekli olduğunu bilmiyordum. Bir oyuncu iyi antrenman yapmazsa, geç gelirse ve maç oynamaya hazır değilse yukarı çıkmak için asansöre ihtiyaç duyar; çünkü merdivenlerde çok çabuk yorulur." sözleriyle yıldız futbolcuya yanıt vermişti.

          Bu sözlerin üzerine gece yarısı Maximin'den çok konuşulacak bir hamle daha geldi. Yıldız futbolcu, sosyal medya hesabından 2022 yılındaki kilosunu ve Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonraki güncel kilosunu paylaşarak Jose Mourinho'ya yanıt verdi. Fransız oyuncu paylaşımında "Yalanlar çiçek üretir ama meyve üretmez." ifadelerini kullandı.

        • 8

          CENK TOSUN AÇIKLAMASI

          En-Nesyri, Dzeko ve Talisca'nın ardından Cenk Tosun'u acil durumlar için kulübede bulundurduğunu belirten Mourinho, tecrübeli futbolcunun hem iyi bir insan hem de iyi bir profesyonel olduğunu vurgulayarak "Muhtemelen burada oynadığından daha çok oynayacağı bir yere gitmek isteyecektir." açıklamasını yaptı.

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