Jose Mourinho'dan "Kalacak mısın?" sorusuna tepkili cevap!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Süper Lig'de konuk oldukları Başakşehir'i 4-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Başakşehir maçının ardından konuştu.
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"HAKEMİ KONUŞMAK İSTEMİYORUM"
"Maç hakkında konuşmak istemiyorum, sadece takımım hakkında konuşmak istiyorum. Maçla ilgili konuşursam hakemi de konuşmam gerekecek, bunu istemiyorum."
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"ŞU ANDA BUNU İSTEMİYORUM"
"Tekrar tekrar aynı şeyleri konuşmuş oluyorum. Şu anda bunu istemiyorum. Takımımla ilgili konuşmak istiyorum. Takımım beklediğim gibiydi çünkü onlar kulübü umursuyor ve bugün ellerinden geleni yaptılar, galibiyeti hak ettiler. Bizi çok mutlu etmedi galibiyet ama daha iyi hissettirdi. Biraz daha iyi bir modda olacağız."
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ALİ KOÇ'UN SÖZLERİ SORULDU
"Ali Koç, 4 oyuncu talebi ve oyunu hızlandıran transfer talebiniz olduğunu açıklamıştı. Bu konuda bir isim verdiniz mi?" sorusu üzerine...
Jose Mourinho: "Bu konuda yorum yapmıyorum. Bu konuda yorum yapmak benim kültürümde yok. Kulüp içi bir mesele. Bu tarz sizin sevdiğiniz konuşmaları sevmiyorum. Benim işim kulübün içerisinde. Bana özel kalacaklar. Benim Türkiye'de gazeteci arkadaşım yok, istediğim zaman sesim açıp kapatamıyorum, ben böyleyim."
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"DEVAM EDECEK MİSİN" SORUSUNA İLGİNÇ CEVAP!
Bir basın mensubundan gelen, "Sezon sonunda Türkiye'de devam mı edecek, başka değerlendirmeler mi yapacak?" sorusuna Mourinho, "Soruyu anlamadım." cevabı verdi.
Basın mensubunun ikinci kez soruyu tekrarlamasının ardından Mourinho, bir kez daha "Soruyu anlamadım" dedi.
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"25 ADET BOZUK PARAM VAR!"
Mourinho, ilk 11'i nasıl belirlediğiyle ilgili soruya ise "Fenerbahçe'de ilk 11'i şöyle yapıyorum; 25 adet bozuk param var. Bunları havaya atıyorum. Masanın üstünde kalan bozuk paradaki oyuncuları ilk 11'e alıyorum. Yere düşen paradaki oyuncular ise yedek kulübesinde oluyor. Hafta içi de İstanbul'daki gece kulüplerine gidiyorum, eğleniyorum." sözleriyle cevap verdi.
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"KAÇ SEFER OLDU BİLMİYORUM"
"Bugünkü maçta bile 1-0'ken her şeye karar verilmişti. Bu sezon pek çok kere başımıza geldi. Orta hakemi, uluslararası VAR hakemi çağırdı. Monitörden çok basit bir penaltıyı göstermek için... Aksiyon içinde hakem görmemiş olabilir, kabul edilebilir bir durum. Uluslararası pek çok maçta görev alan VAR hakemi, 'Görüşürüz, sen yanlışsın, ben doğruyum' deyip maçı ortada devam ettirmesi... Kaç sefer oldu bilmiyorum. 1-0'dan sonra rakip 2-1 öne geçse, Fenerbahçe'nin hatalarını konuşurduk. Bu konuda konuşmak istemiyorum. Diyecek çok fazla bir şey yok. Herkes gördü."
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"Başkanımın sözleri hakkında konuşmak istemiyorum. Başkanım, başkanımdır. Sözleri onun sözleridir. Onun sözleri hakkında yorum yapamam. Ona ve yorumlarına çok büyük saygı duyuyorum. Ben sadece bir teknik direktörüm. Bu kulüp ve başkan için çalışıyorum. Sözleri hakkında yapacak yorumum yok."
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