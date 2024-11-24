Jose Mourinho, Beşiktaş-Göztepe maçında tribünde!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve Maria Branco, Beşiktaş - Göztepe maçını tribünden takip etti
Giriş: 24.11.2024 - 19:56 Güncelleme: 24.11.2024 - 19:56
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 7 Aralık'ta oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesi Tüpraş Stadyumu'na gitti.
Jose Mourinho, sportif direktör Mario Branco ve Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç ile birlikte Beşiktaş - Göztepe maçı için tribünlerde yerini aldı.
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