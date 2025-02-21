Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        63
        Fenerbahçe
        FB
        57
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        46
        ikas Eyüpspor
        EYP
        40
        Beşiktaş
        BJK
        38
        Göztepe
        GÖZ
        35
        Rams Başakşehir
        İBFK
        33
        Kasımpaşa
        KSM
        31
        Trabzonspor
        TS
        29
        Gaziantep FK
        GFK
        29
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        28
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        27
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        27
        Tümosan Konyaspor
        KON
        24
        Net Global Sivasspor
        SVS
        23
        Bellona Kayserispor
        KYS
        21
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        20
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        13
        Adana Demirspor
        ADS
        3
        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi Jose Mourinho: Avrupa'da Türkiye’yi temsil eden tek Türk takımı olduğumuz için gururluyuz - Futbol Haberleri

        Jose Mourinho: Avrupa'da Türkiye’yi temsil eden tek Türk takımı olduğumuz için gururluyuz

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, "Pazartesi günü ligde ve perşembe günü kupada oynayacağımız maçı düşüneceğiz. Şimdi Avrupa Ligi'ni unutacağız. Tabii ki tur atladığımız için mutluyuz. UEFA turnuvalarında Türkiye'yi temsil eden tek Türk takımı olduğumuz için de gururluyuz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 02:16 Güncelleme: 21.02.2025 - 02:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Avrupa'daki tek Türk takımı olmaktan mutluyuz"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play Off Turu rövanş maçında deplasmanda karşılaştığı Anderlecht ile 2-2 berabere kaldı. İlk maçı 3-0 kazanan sarı-lacivertliler, son 16 turuna yükseldi. Bu mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

        "TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDEN TEK TÜRK TAKIMI OLDUĞUMUZ İÇİN GURURLUYUZ"

        Gelecek turdaki muhtemel rakipleri olan Olympiakos ve Rangers hakkında konuşan Jose Mourinho, “Olympiakos’a uçuş süresi daha kısa çünkü o yüzden Olympiakos olabilir. Ama İskoçya’ya gitmemiz gerekirse de gideriz. Harika bir stadyum var. Çok güzel bir atmosfer oluyor, çok tutkulu taraftarları var. İlk maç deplasmanda olacak. Fred bizim için önemli bir eksik olacak. Bunu düşünecek vaktimiz var. Pazartesi günü ligde ve perşembe günü kupada oynayacağımız maçı düşüneceğiz. Şimdi Avrupa Ligi’ni unutacağız. Tabii ki tur atladığımız için mutluyuz. UEFA turnuvalarında Türkiye’yi temsil eden tek Türk takımı olduğumuz için de gururluyuz” ifadelerini kullandı.

        "BU KARARDAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM"

        Galatasaray – Fenerbahçe derbisini Sloven hakem Slavko Vincic’in yönetecek olmasıyla ilgili düşüncelerini paylaşan Mourinho, “Üst düzey bir Avrupalı hakem yönetecekse bunun güvenirlilik ve maçın imajı açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Bu karardan dolayı mutluyum. Ben kazanmayı seven bir teknik direktörüm ama fair-play insanıyım. Bizler o maçı kazanmak istiyoruz. Onlar da bu maçı kazanmak istiyor. Umarım büyük bir futbol maçı olur” şeklinde konuştu.

        Portekizli teknik adam, Anderlecht takımından dikkatinizi çeken bir oyuncu oldu mu şeklinde gelen soruya, “Ben maç oynadığım zaman özellikle bir oyuncuya odaklanacak vaktim olmuyor. Genel olarak rakip takıma odaklanıyorum. Dolayısıyla bir oyuncu üzerinde onu izleme vaktim olmuyor. Bence rakibimiz iyi ve organize bir takım. Çok fazla genç oyuncuları var. Oynamış olduğumuz ilk maç bence bu sezon Avrupa Ligi’nde oynadığımız en iyi maçtı. Buraya bu yüzden istikrarlı ve iyi bir şekilde geldik” diye cevap verdi.

        "OYUN BİZİM EN İYİ OLDUĞUMUZ ANDA DURDU"

        Maçın ilk dakikalarında tribünlerde yaşanan olayların ardından maçın bir süre durması hakkında da konuşan Mourinho, “Olay ilk olduğunda ne olduğunu bilmiyorduk. İçeri girdiğimizde hakem bana söyledi. O ana kadar işler iyi gidiyordu. Golü de bulmuştuk. Oyun bizim en iyi olduğumuz anda durdu. Bu durma da rakibe yaradı. Benim endişelendiğim konu sakatlıkların olmasıydı. Oyun durduğu sırada ısınma yapma şansımız olmadı. Hakemden sahaya çıktığımızda ısınma için süre istedim. Maçı üst seviye bir hakem yönetti. Tribünlerde daha sonra da bir olay olmadı. Onların taraftarı genç takımlarını destekledi. Bizim taraftarlarımız da her zaman olduğu gibi gürültülü bir şekilde bizi desteklediler” diyerek sözlerini noktaladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TÜSİAD soruşturmasında iki isim serbest bırakıldı
        TÜSİAD soruşturmasında iki isim serbest bırakıldı
        Real Madrid'in tur bileti Mbappe'den!
        Real Madrid'in tur bileti Mbappe'den!
        Araç muayene istasyonları ihalesinde 3 teklif
        Araç muayene istasyonları ihalesinde 3 teklif
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Rheinmetall CEO'su: Avrupa'nın silah depoları boş
        Rheinmetall CEO'su: Avrupa'nın silah depoları boş
        İstanbullunun eve dönüş çilesi
        İstanbullunun eve dönüş çilesi
        CHP Kurultayı iptali davasında ara karar
        CHP Kurultayı iptali davasında ara karar
        İstanbul'da metro ve tramvay seferleri uzatıldı
        İstanbul'da metro ve tramvay seferleri uzatıldı
        Trump: Zelenskiy seçimsiz bir diktatör
        Trump: Zelenskiy seçimsiz bir diktatör
        Borsa neden bir türlü yükselmiyor?
        Borsa neden bir türlü yükselmiyor?
        Zelenskiy: Ülkemi satamam!
        Zelenskiy: Ülkemi satamam!
        ABD'den füze denemesi
        ABD'den füze denemesi
        Meteoroloji'den İstanbul'a saatli kar uyarısı!
        Meteoroloji'den İstanbul'a saatli kar uyarısı!
        Galatasaray'dan TFF'ye 3 soru!
        Galatasaray'dan TFF'ye 3 soru!
        İşte derbinin muhtemel hakemleri...
        İşte derbinin muhtemel hakemleri...
        Hacıosmanoğlu: Derbide yabancı hakem olacak!
        Hacıosmanoğlu: Derbide yabancı hakem olacak!
        Rekabet Kurulu'ndan BİM'e ceza
        Rekabet Kurulu'ndan BİM'e ceza
        Boğaz’da kaçak tespiti
        Boğaz’da kaçak tespiti
        "Her yıl 43,3 milyar dolarlık gıda çöpe gidiyor"
        "Her yıl 43,3 milyar dolarlık gıda çöpe gidiyor"
        BES sınıfı geçti
        BES sınıfı geçti
        Habertürk Anasayfa