"Taraftarlarımız bizim yanımızda olsunlar, bize inansınlar"

Jesus, derbi atmosferine değinerek, şu ifadelere yer verdi:

"Her derbi maçı taraftarlar için heyecan vericidir. Taraftarlar bu maça odaklanır. Bizler de tabii ki bu maça odaklanıyoruz ama sadece derbi maçlarına değil, oynadığımız her maça en mümkün olduğu kadar odaklanarak çıkıyoruz. Taraftarlarımız her geçen gün bizimle daha çok birlik oluyorlar. Bizim yanımızda olsunlar, bize inansınlar çünkü onlar bizim yanımızda olduğu zaman biz daha güçlüyüz. Sadece Fenerbahçe’de değil genellikle futbol dünyasında zaman zaman spekülasyonlar çıkar ama Fenerbahçe taraftarının her zaman takımının yanında ve birlik olması çok önemli. Biz, onlar için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Bize inansınlar, biz de onlara inanıyoruz."