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        Haberler Kültür-Sanat Sinema Joker: İkili Delilik'ten yeni poster

        Joker: İkili Delilik'ten yeni poster

        2019 yılında dünya genelinde 1 milyar hasılata ulaşan ve başrol oyuncusu Joaquin Phoenix'e "En İyi Erkek Oyuncu" dalında Oscar ödülünü kazandıran Joker filminin devamı olan ülkemizde 4 Ekim'de vizyona girecek 'Joker: İkiliDelilik'ten yeni posteri yayınlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2024 - 00:12 Güncelleme: 21.08.2024 - 00:12
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        Joker: İkili Delilik'ten yeni poster
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        2019 yılında gösterime giren ve tüm dünyada gişe rekorları kıran Joker’in devam filmi “Joker: Folie à Deux / Joker: İkili Delilik filminin yeni posteri yayınlandı. Dikkat çekici görsel tasarıma sahip posterde başrol oyuncuları, Phoenix ve Gaga yer alıyor.

        Joker: İkili Delilik’te Arthur Fleck rolüne geri dönen Joaquin Phoenix’e başrolde Lady Gaga eşlik ediyor. Hildur Guðnadóttir’e En İyi Film Müziği dalında Oscar ödülü kazandıran ilk filmin ardından devam filminde müzikal öğelere yer verileceği konuşuluyor. Filmin oyuncu kadrosunda Catherine Keener, Brendan Gleeson, Zazie Beetz ve Steve Coogan gibi Oscar ve Emmy adayı isimler bulunuyor. Devam filminin yönetmen koltuğunda ilk filmde olduğu gibi yine Todd Phillips oturuyor.

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        Joker: İkili Delilik’in konusu

        Devam filmi akıl hastanesine kapatılmış olan Arthur Fleck Arkham’in, Joker olarak işlediği suçlardan dolayı yargılanmayı beklerken başlıyor. Arthur ikili kimliğiyle mücadele ederken, sadece gerçek aşka rastlamakla kalmıyor, aynı zamanda her zaman içinde olan müziği de buluyor.

        Ülkemizdeki dağıtımını TME Films’in üstlendiği, “Joker: İkili Delilik”, 4 Ekim’de vizyonda olacak

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        #Joaquin Phoenix
        #joker
        #Lady Gaga
        #poster
        #film
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