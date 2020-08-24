Jojoba yağı; cilt bakım ürünlerinde bulunan ve cildin bakımını sağlamak üzere oluşturulan bir bitkinin yağıdır. İçerisinde yağ eseterleri ve asitleri ihtiva eder. Harici olarak kullanılan jojoba yağı; cilt ve saç bakımında oldukça etkili fayda sağlamaktadır.

Jojoba Yağının Faydaları

Cilt temizliğinde kullanılarak, cildin tazelik ve ferahlık kazanmasına fayda sağlar.

Cildi nemlendirici özelliği bulunur.

Her türlü cildi etkileyen olumlu içeriğe sahiptir ve cildin korunmasını sağlar.

Cildin kolajen ihtiyacını karşılayarak; elastiki yapısını korur.

Ciltteki yağ oranını dengeleyerek; yağlı ciltler için oldukça fayda sağlar.

Ciltte oluşan tahriş ve yanıklara karşı düzeltme sağlar.

Bacaklar, karın bölgesi ve göğüslerde oluşan çatlakların giderilmesini sağlamaya etkilidir.

Ciltte oluşan akneleri tedavi eder.

Anti alerjen özelliği ile; alerjik cilt rahatsızlıklarına karşı korur ve iyileşmesini sağlar.

Kırışıklıkların düzeltilmesinde etkili olur.

Cilt yorgunluğunu alır ve sivilcelerin oluşumunu engeller.

Saçlara uygulanması ile kırılmaları ve dökülmeleri önlemeye yardımcıdır.

Selülitlerin giderilmesini sağlar.

Ayaklar için faydalı bir yumuşatıcı özelliğe sahiptir. Nasırları önler.

Saçların sağlıklı olarak uzamasını sağlar.

İltihap giderici özelliğe sahiptir.

Antioksidan etkisiyle bir takım cilt hastalıklarını iyileştirir.

Saç diplerinde kepeklenmenin oluşmasını engeller.

Düzenli kullanılması ile cildin pürüzsüzleşmesini ve canlanmasını sağlar.