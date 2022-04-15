"SALDIRGAN TARAF HEARD!"

Duruşmada ilk olarak söz alan Depp'in avukatları Heard'ün sürekli tekrarladığı "duygusal, fiziksel, cinsel şiddet ve taciz" iddialarını yalanladı.

Johnny Depp'in avukatlarından Benjamin Chew, Amber Heard'ün bu ilişkideki saldırgan taraf olduğunu iddia etti. Chew, buna kanıt olarak da Depp'in geçmişte ilişki yaşadığı Winona Ryder, Kate Moss ve iki çocuk sahibi olduğu Vanessa Paradis'nin hiçbir zaman oyuncuya yönelik şiddet iddiasında bulunmadığını söyledi.

Avukat, tanıklıkların da Amber Heard'ün "Johnny Depp beni taciz etti" suçlamalarının yalan olduğunu ortaya çıkaracağını öne sürdü.