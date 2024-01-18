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        Haberler Dünyadan Johnny Depp'li filmin yönetmeni Maiwenn Le Besco'ya ceza verildi. - Magazin haberleri

        Johnny Depp'li filmin yönetmeni gazetecinin yüzüne tükürdü

        Johnny Depp'in başrol oyuncusu olduğu 'Jeanne du Barry'nin yönetmeni Maiwenn Le Besco, Fransız bir gazeteciye tükürdüğü için para cezasına çarptırıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2024 - 12:50 Güncelleme: 18.01.2024 - 12:50
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        • 1

          Johnny Depp ile Amber Heard, 15 aylık evliliklerini 2017'de noktalamıştı. Heard, 2018'de Washington Post'a yazdığı bir makalede kendisini taciz mağduru olarak nitelemiş, Depp de bu yazıda kendisine iftira atıldığı gerekçesiyle dava açmıştı. Heard ise ifadelerinin "düzmece" olduğunu söyleyen Depp'e karşı dava açmıştı.

        • 2

          Bütün dünyanın 'bir Hollywood filmi' gibi takip ettiği Depp ve Heard'ün 'taciz' ve 'iftira' davasında jüri, kararını açıklamıştı. Haziran ayında Virginia'daki mahkeme jürisi çoğunlukla, Depp'in lehine karara varmıştı.

        • 3

          Johnny Depp, tüm bunların ardından Fransa Kralı XV. Louis'ye hayat verdiği 'Jeanne du Barry' filmi ile sinemaya dönüş yapmıştı. Ancak filmin yönetmenine yöneltilen suçlamalar, filme gölge düşürmüştü.

        • 4

          SAÇINDAN TUTUP TÜKÜRDÜ

          Filmde aynı zamanda rol alan yönetmen Maiwenn Le Besco, 2023'te bazı suçlamalarla gündeme geldi. Filmin yönetmeni, bir gazeteciye fiziksel saldırıda bulunmakla suçlandı. Mediapart Dergisi'nde çalışan Fransız gazeteci Edwy Plenel'e bir restoranda saldırdığı belirtilen yönetmen, yerinden kalkıp Plenel'in saçından tutup yüzüne tükürdü ve hiçbir şey söylemeden restoranı terk etti.

        • 5

          Maiwenn Le Besco, konuk olduğu Quotidien adlı programda bu olayın yaşandığını söyledi. Yönetmen gazeteciye tükürüp tükürmediği sorulduğunda,"Ona saldırdığımı doğruluyor muyum?" dedi ve uzun bir sessizlikten sonra "Evet" diye itiraf etti.

        • 6

          PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI

          Maiwenn Le Besco, Fransız gazeteciye tükürdüğü için 400 Euro para cezasına çarptırıldı. Yönetmenin Edwy Plenel'e sembolik olarak 1 Euro, Mediapart Dergisi'ne ise 1500 Euro ödemesine karar verildi.

        • 7

          ESKİ EŞİNE YÖNELİK HABER YAPTI

          Mediapart Dergisi'nin yönetmene yönelik hiçbir haberi olmasa da dergi, yönetmenin eski eşi yönetmen Luc Besson'un birden fazla kadına tecavüz ettiğini iddia eden bir hikâye yayınlamıştı.

          Fotoğraflar: Avalon, Mega, Shutterstock, AP

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