17 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD'li sinema ve müzik adamı Johnny Depp, Instagram hesabı açmasıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Milyonlarca kişi ünlü yıldızın hayatını ve kariyerini araştırmaya başladı.
JOHNYY DEEP KİMDİR?
Dünyaca ünlü aktör, yapımcı ve müzisyen Johnny Depp, 9 Haziran 1963 tarihinde ABD'nin Kentucky eyaletinde bulunan Owensboro kentinde dünyaya geldi. Asıl adı John Christopher Deep olan 57 yaşındaki aktör, 1980'lerin televizyon dizisi 21 Jump Street ile öne çıkarak idol haline geldi.
KARİYERİ
1986'da Oliver Stone'un Vietnam Savaşı filmi Müfreze'de yardımcı bir rol ile başlayıp devamında romantik-kara fantezi türlerindeki Makas Eller'de (1990) ana karakteri oynayan Depp, "gerçek hayatta rastlanamayacak" rolleri canlandırmayı üstlenmeyi tercih etti.
Daha sonra fantastik gerilim filmi Hayalet Süvari (1999),fantastik macera filmi Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti (2003) ve devam filmleri, fantastik film Charlie'nin Çikolata Fabrikası (2005),fantastik film Alis Harikalar Diyarında (2010) ve animasyon, aksiyon, western, komedi türlerindeki Rango'da (2011) ana karakterleri canlandırarak gişe başarısı yakaladı. Yönetmen, yapımcı ve aynı zamanda arkadaşı olan Tim Burton'la birlikte dokuz filmde çalıştı.
Depp'in yer aldığı filmler ABD gişelerinde 3.1 milyar doların üzerinde ve dünya çapında 7.6 milyar doların üstünde hasılat elde etti.
En başarılı filmleri 3 milyar dolardan fazla hasılat yapan Karayip Korsanları filmleri, 1 milyar dolardan fazla hasılat yapan Alis Harikalar Diyarında, 474 milyon dolar hasılat yapan Charlie'nin Çikolata Fabrikası ve 278 milyon dolar hasılat elde eden Turist'tir.
ÖDÜLLERİ
Depp, En İyi Erkek Oyuncu dalında Akademi Ödülü'ne üç kez aday olmak üzere birçok oyunculuk ödülüne aday gösterildi.
Sweeney Todd: Fleet Sokağı'nın Şeytani Berberi filmindeki performansı sayesinde Müzikal veya Komedi dalında En İyi Erkek Oyuncu Altın Küre ödülünü, Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti filmindeki performansı sayesinde En İyi Erkek Oyuncu SAG ödülünü kazandı.
75 milyon dolarlık kazancıyla 2012 Guinness Dünya Rekorları'nda en çok para alan oyuncu olarak listeye alındı.
2015 yılında Disney Efsanesi olarak kabul edildi.
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