Johnny Depp kaybettiği yılların acısını çıkarıyor

Eski eşi Amber Heard ile şiddet davasından zaferle çıkan Johnny Depp, suçlamalar nedeniyle aforoz edildiği sinema sektörüne ilk olarak 2023'te görkemli bir dönüş yaptı. Fransız filmi 'Jeanne du Barry'de rol almasının ardından ilk ABD yapımı filminde Penelope Cruz ile başrolleri paylaşacak. 'Day Drinker', Amber Heard ile yaşadığı gerilimli dava sürecinden sonra Depp'in rol aldığı ilk ticari Hollywood projesi olacak.

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Johnny Depp, hızlı dönüşünü bu defa bir reklam filmiyle sürdürdü. Oyuncu, İspanya'nın Villaspesa bölgesinde reklam çekimi setinde görüntülendi.

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Clint Eastwood'ın western fimlerindeki tarzı görünümüyle dikkat çeken Johnny Depp, reklamını çektiği markayla 2022'de Amber Heard'e karşı mahkemede zafer kazanmasının hemen ardından milyon dolarlık anlaşma yapmasıyla gündeme gelmişti.

ÖNCE DIŞLANDI, SONRA KALDIĞI YERDEN DEVAM ETTİ

2016'da eski eşi Amber Heard'e şiddet uyguladığı suçlamasıyla yargılanması nedeniyle Johnny Depp, Hollywood sinemasından adeta aforoz edilmişti. ABD'li oyuncunun kariyeri, Heard tarafından şiddetle suçlanmasından ve şiddet uyguladığı mahkeme tarafından kabul edildikten sonra düşüşe geçmişti. Depp, kendisine 'kadın döven' dediği için İngiliz The Sun Gazetesi'ne açtığı davayı kaybetmesinin ardından 'Fantastik Canavarlar 3' filminden de kovulmuştu.

Johnny Depp daha sonra Amber Heard’e açtığı 50 milyon dolarlık karalama davasını kazanmış, bu, ünlü oyuncu için bir zafer olarak görülmüştü. Hâkim, Heard’ün, Depp’in kendisine şiddet uyguladığı konusunda yalan söylediğine hükmetmişti. Johnny Depp'in, Heard’den 15 milyon dolar tazminat kazanması sonrası, işler ünlü oyuncunun lehine dönmüş ve üç yıl ara vermek zorunda kaldığı kariyerine kaldığı yerden devam etmişti.