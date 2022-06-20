"ÇOK PİŞMANIM"

Amber Heard, Depp'e yaptığı ve söylediği şeylerden çok pişman olsa da, sadece 'hayatının tehlikede olduğunu hisseden, duygusal, psikolojik ve fiziksel rahatsızlık içindeki bir insanın davranacağı gibi davrandığını' söylemişti.

Heard, "İlişkim boyunca korkunç, üzücü şeyler yaptım ve söyledim. Kendimi tanıyamadığım bir şekilde davrandım. Çok pişmanım. Mahkemede özgürce ve gönüllü olarak yaptıklarım hakkında konuştum. Doğru ile yanlış arasındaki farkı bile anlayamadığım bir noktaya itildiğimi anlattım." ifadelerini kullanmıştı.