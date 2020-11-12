The Sun gazetesine açtığı 'iftira' davasını kaybeden ve eski eşi Amber Heard'e şiddet uyguladığı mahkeme tarafından kabul edilen Johnny Depp, 'Fantastik Canavarlar' filmi serisinden çıkarıldı.
Depp'in kovulduğu açıklandıktan sonra hayranları da hemen harekete geçti.
Johnny Depp'in hayranları, Amber Heard'ün de 'Aquaman' adlı serinin yeni halkasından çıkarılması için imza kampanyası başlattı. Kampanyayı imzalayanların sayısı bir milyon kişiye yaklaştı.
İmza kampanyasında erkeklerin de tıpkı kadınlar gibi aile içi şiddet kurbanı olduğu belirtilerek, "Bu durum kabul edilmeli ve buna karşı bir eylem planı oluşturulmalı" denildi.
Kampanyanın sloganı ise, "Doğru olanı yapın ve Amber Heard'ü 'Aquaman 2'nin kadrosundan çıkarın" oldu.
Eski eşi Amber Herad ile olaylı bir boşanma süreci geçiren aktör Johnny Depp, geçtiğimiz günlerde Fantastik Canavarlar filmi serisindeki Gellert Grindelwald rolünden ayrıldığını duyurmuştu.
Depp, kadrodan ayrılmasının yapım şirketi tarafından istendiğini açıklamıştı. Bu karar sonrası, "Depp'in sinema kariyeri bitti mi?" sorusu akıllara gelmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!