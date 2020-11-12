İmza kampanyasında erkeklerin de tıpkı kadınlar gibi aile içi şiddet kurbanı olduğu belirtilerek, "Bu durum kabul edilmeli ve buna karşı bir eylem planı oluşturulmalı" denildi.

Kampanyanın sloganı ise, "Doğru olanı yapın ve Amber Heard'ü 'Aquaman 2'nin kadrosundan çıkarın" oldu.