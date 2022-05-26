Depp'in avukatı Camille Vasquez tarafından sorgulanan Night, sonrasında Heard'ün aktöre bağırdığı bir tartışmaya kulak misafiri olduğunu ifade etti. Heard, Night konuştuğu sırada not alırken görüldü ve otelin yöneticisi karavandaki kırık bir lambadan bahsederken gülümsedi.

Davanın başlarında verdiği ifadede Heard, Depp tarafından uğradığını iddia ettiği saldırıyı anlatırken, "Orada durup ışığa baktım... Dur ya da başka bir şey demedim." şeklinde konuşmuştu.