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Johnny Depp-Amber Heard davasında sona yaklaşıldı: Kate Moss...

Johnny Depp-Amber Heard davasında sona yaklaşıldı: Kate Moss konuştu!

Bir dönem Hollywood'un gözde çifti olan Johnny Depp ile Amber Heard'ün artık sona ermek üzere olan 50 milyon dolarlık "iftira" davasında yeni bir gelişme yaşandı. Duruşmaya canlı video aracılığıyla katılan ünlü aktörün eski sevgilisi Kate Moss, davanın sonucunu değiştirebilecek bir ifade verdi

26.05.2022 - 12:18 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 2011 yılında birlikte rol aldıkları 'The Rum Diary' filminin setinde aşk yaşamaya başlayan Johnny Depp (58) ile Amber Heard (36), 15 aylık evliliklerini 2017'de sonlandırmıştı. Bütün dünyanın "yüksek bütçeli bir Hollywood yapımı" gibi takip ettiği Depp ve Heard'ün artık sona yaklaşılan "iftira" davasında, ünlü aktörün eski sevgilisi Kate Moss konuştu.

  • Moss'un ifadeye çağrılma süreci, Amber Heard'ün bir "dedikoduyu" mahkemede dile getirmesine dayanıyordu.

    Heard, ünlü modelin Depp ile olan ilişkisi sırasında fiziksel şiddete uğradığını duyduğunu söylemişti. Amber Heard, "Öyle bir dedikodu duydum, çok büyük bir dedikodu." demişti.

    Dile getirilen dedikodu, Johnny Depp'in Kate Moss'u merdivenlerden attığı üzerineydi.

  • "JOHNNY BENİ TEKMELEMEDİ!"

    İngiltere'den canlı video aracılığıyla duruşmaya bağlanan Kate Moss, Jamaika'da tatildeyken düştüğünü ve Johnny Depp'in ona yardım etmeye geldiğini söyledi.

    1994-1998 yılları arasında Depp ile aşk yaşayan Moss, "Beni asla itmedi, tekmelemedi ya da herhangi bir merdivenden aşağı atmadı." ifadelerini kullandı.

  • "BENİ ODAMA TAŞIDI"

    Depp'in avukatı Benjamin Chew tarafından sorgulanan ve tatildeki olayla ilgili detayları anlatan 48 yaşındaki model, şu ifadeleri kullandı:

    Odadan ayrılıyorduk ve Johnny benden önce çıktı. Bir yağmur fırtınası vardı ve ben odadan çıkarken merdivenlerden aşağı kayarak sırtımı incittim. Sonra çığlık attım, çünkü bana ne olduğunu bilmiyordum ve acı çekiyordum. Johnny bana yardım etmek için koşarak geri geldi, beni odama taşıdı ve tıbbi yardım almamı sağladı.

  • Böylece kişisel hayatı hakkında nadiren konuşan ünlü model; Heard'ün, aktörün kendisini merdivenlerden aşağı ittiği iddiasını reddetmiş oldu.

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