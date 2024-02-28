John Wick 4 filmi konusu ne, oyuncuları kim? John Wick 4 filmi bu akşam ilk kez TV’de

John Wick 4 filmi konusu ne, oyuncuları kim? John Wick 4 filmi bu akşam ilk kez TV’de

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John Wick 4 filmi konusu ne, oyuncuları kim? Yönetmenliğini Chad Stahelski üstlendiği, senaryosu Shay Hatten, Michael Finch tarafından kaleme alınan John Wick 4) filmi 2023 yılında vizyona girmiştir. İşte John Wick 4 filmi konusu, oyuncu kadrosu hakkında detaylar…

JOHN WİCK 4 FİLMİ KONUSU

John Wick 4, büyük suç örgütünü yenmeye çalışırken yeni bir düşmanla yüzleşmek zorunda olan John Wick’in hikayesini konu ediyor. John Wick, High Table olarak bilinen suç örgütünü yenmenin bir yolunu keşfeder. Ancak özgürlüğünü kazanmadan önce, dünya çapında güçlü ittifaklar kuran ve John'un eski arkadaşlarını düşmana çeviren yeni düşmanı The Marquis'le yüzleşmesi gerekiyor. John, hayatta kalmak istiyorsa becerilerinin sınırlarını zorlamak zorundadır.

JOHN WİCK 4 FİLMİ OYUNCULARI

Keanu Reeves, Donnie Yen, Bill Skarsgård

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