Star TV ekranlarında bu akşam saat 20.00'da yayınlanacak John Wick 2 filminin başrollerini Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Riccardo Scamarcio ve Ruby Rose isimler paylaşıyor. 2014 yapımı John Wick'in devam filmidir. Peki, John Wick 2 filminin konusu nedir? John Wick oyuncuları kimler? İşte John Wick ile ilgili merak edilen soruların cevapları

JOHN WICK 2 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

İlk filmin konusu olan antika arabasının çalınması ve köpeğinin öldürülmesiyle ortaya çıkan olayların, imkansız bir görev sonrası oluşan yeni problemlerini ele almaktadır.

JOHN WICK 2 OYUNCULARI KİMLER?

Keanu Reeves - John Wick

Riccardo Scamarcio - Santino D’Antonio

Common - Cassian

Laurence Fishburne - The Bowery King

Ruby Rose - Ares

John Leguizamo - Aurelio

Ian McShane - Winston

Bridget Moynahan - Helen Wick

Lance Reddick - Charon

Thomas Sadoski - Jimmy

David Patrick Kelly - Charlie

Peter Stormare - Abram Tarasov

Franco Nero - Julius

Peter Serafinowicz - Sommelier

Claudia Gerini - Gianna D'Antonio