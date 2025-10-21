John Travolta kızı Ella Bleu Travolta ile aynı filmde oynayacak

John Travolta ve kızı Ella Bleu Travolta, yeni film projesi için bir araya geldi. 71 yaşındaki ünlü oyuncu Travolta ile 25 yaşındaki oyuncu kızı Meksikalı oyuncu Melissa Barerra ile birlikte yönetmen Renny Harlin'in yeni filminde rol alacak. Aksiyon- gerilim türündeki hayatta kalma filminin adı, 'Black Tides' olarak açıklandı.

Chris Sparling ve Angel Agudo'nun kaleme aldığı film, İspanya'nın güney kıyılarında serseri katil balinaların saldırısına uğrayan ve açık sularda hayatta kalma mücadelesi veren kızı Rebecca (Melissa Barrera) ve torunu Sebastian (Dylan Torrell) ile yeniden bağ kurmaya çalışan, yabancılaşmış bir baba olan 'Bill Pierce'ın (John Travolta) hikâyesini konu alıyor.

'Black Tides'ın çekimleri İspanya'nın Gran Canaria kentinde başladı.

Bu, Ella Bleu Travolta'nın John Travolta ile birlikte rol aldığı üçüncü film. Baba - kız, daha önce 2019 yapımı 'The Poison Rose' ve 2009 yapımı 'Old Dogs' filmlerinde birlikte çalışmıştı.

Ella Bleu Travolta, John Travolta'nın hayatta olan iki çocuğundan biri. John Travolta ile 2020'de hayatını kaybeden 29 yıllık eşi Kelly Preston'ın üç çocuğu oldu. Ancak Jett isimli oğulları, 2009'da 16 yaşındayken hayatını kaybetti. Küçük oğulları Benjamin ise şimdi 25 yaşında.

'The Experts' filminin çekimlerinde tanışan John Travolta ve Kelly Preston, 1991'de Paris'te evlendi. Yaklaşık iki yıl boyunca gizlice kanserle mücadele eden Kelly Preston, 57 yaşında hayatını kaybetti. John Travolta ve Kelly Preston, bu süreci basın ve kamuoyundan gizli tuttu.