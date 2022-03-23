2009 YILINDA EVLAT ACISI YAŞAMIŞTI

John Travolta ve Kelly Preston'un Ella Bleu ve Benjamin adında iki çocuğu bulunuyor. Ayrıca Travolta ve Preston'ın, Jett isimli diğer çocuğu ise 2009 yılında 16 yaşında Bahamalar'da hayatını kaybetmişti.