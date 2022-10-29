Bir bütünün parçaları arasındaki uyumunun formunu veren altın oran, Eski Mısırlılar ve Yunanlar tarafından keşfedildi. Yüz güzelliğinin de ölçüsü olan altın oran mimari, matematik, astronomi, müzik, tasarım ve sanatın pek çok dalında kullanılıyor.