Joaquin Phoenix'e eşcinsel rolünden son anda neden vazgeçtiği soruldu
Joaquin Phoenix, eşcinsel bir aşığı canlandıracağı rolünden, çekimlere sadece 5 gün kala vazgeçmesiyle ilgili soruya yanıt verdi
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Joaquin Phoenix, Lady Gaga ile başrolleri paylaştığı yeni filmi 'Joker: İkili Delilik'in (Joker: Folie à Deux) 81. Venedik Film Festivali gösterimi öncesinde bir süredir gündemi meşgul eden rolü reddedişiyle ilgili ilk kez konuştu.
49 yaşındaki Oscar'lı yıldızın eşcinsel bir karakteri canlandıracağı filmde rol almaktan çekimlerine sadece 5 gün kala vazgeçmesi, tartışmalara yol açmıştı.
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GEÇİŞTİRDİ
Joaquin Phoenix, 'Joker: İkili Delilik'in Venedik'teki basın toplantısında, Danny Ramirez ile birlikte 1930'larda yaşamış eşcinsel aşıkları canlandıracağı, henüz adı açıklanmayan projeden ayrılışıyla ilgili soruyla karşı karşıya kaldı.
Yönetmen Todd Haynes ve yazar Jon Raymond ile birlikte geliştirdiği filmden ani ayrılışının nedenini paylaşıp paylaşamayacağı sorulduğunda Joaquin Phoenix, soruyu geçiştirmeyi tercih etti.
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Ünlü oyuncu; "Eğer bunu yaparsam, sadece kendi bakış açımdan fikrimi paylaşmış olacağım ve diğer yaratıcılar, kendi fikirlerini söylemek için burada değiller. Bu, bana doğru gelmiyor" ifadesini kullandı.
Joaquin hoenix ayrıca; "Bunun nasıl faydalı olacağından emin değilim. Yanıt vereceğimi sanmıyorum" diye konuştu.
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Joaquin Phoenix, dedektif aşk hikâyesinin senaryosunu Todd Haynes ve Jon Raymond ile birlikte geliştirdi. Kendi projesinden ani çekiliyle ilgili bir kaynak, ünlü oyuncunun filmin sansasyonel seks sahnelerinden rahatsız olduğu iddiasını gündeme getirdi.
Film, 18 yaş sınırıyla derecelendirilecek şekilde planlanmıştı.
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Joaquin Phoenix, projeden vazgeçmeden önce tüm set çekimler için hazırlanmıştı. Variety Dergisi'ne göre ekip, Phoenix'in filmden ayrılmasının cinsel içerikli sahnelerle ilgili olduğunu iddia etti. Ancak diğer kaynaklar, Joaquin Phoenix'in projeyi başlangıçta Haynes'e kendisinin götürmesiyle bu nedenin söz konusu olamayacağını söyledi.
Projeye devam etseydi, Phoenix ilk kez eşcinsel bir karakteri canlandıracaktı.
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Joaquin Phoenix'in Lady Gaga ile başrolleri paylaştığı, Venedik Film Festivali'nde prömiyeri yapılan 'Joker: İkili Delilik' (Joker: Folie à Deux) filmi, gösterime 4 Ekim'de girecek.
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