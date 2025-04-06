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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Coredon Alanyaspor Joao Pereira: Daha çok savaşmamız gerekecek - Coredon Alanyaspor Haberleri

        Joao Pereira: Daha çok savaşmamız gerekecek

        Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Bodrum FK'ye 1-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 17:34 Güncelleme: 06.04.2025 - 17:34
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        "Daha çok savaşmamız gerekecek"
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        Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, maç sonu düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Çok fazla bir şey söylenecek bir maç değil aslında. Özellikle ilk yarı tamamen kontrolün bizde olduğu bir maçtı. Oyuncular tamamen maçı kontrol ettiler, top bizdeydi. Genel olarak hafta boyunca çalıştıklarımızın hepsini yaptılar ilk yarıda iki üç tane çok net pozisyona girdik. İkinci yarıda ise Bodrum biraz dengeyi sağlamaya başladı. Ama çoğunlukla oyunu biz kontrol ettik ve hem orta olarak hem oyun olarak rakip takımın ceza sahasına çok defa girdik ama maalesef gol atamadık” dedi.

        "OYUNUN KONTROLÜ BİZDEYDİ AMA YİNE DURAN TOPTAN GOL YEDİK"

        Antalyaspor maçında da duran toptan gol yediklerini hatırlatan Pereira, “Yine baktığınız zaman bir duran toptan gol yedik. Gerçekçi olmak gerekirse ve bunu hem Bodrum takımına hem de Bodrum hocasına yüzde yüz saygımla söylüyorum bunu. Onlar iyi bir iş çıkardılar. Bu maçta tamamen biz maçı belirleyen takım olduk çünkü biz genelde onlara verdik. Yani sonuç olarak yediğimiz gole baktığımız zaman biz bu pozisyonu yarattık. Biz onlara bu fırsatı verdik. Ve geçen hafta da duran toptan gol yemiştik ama biz bu hafta çok çalıştık. Bundan daha fazla konsantre olmaya, daha çok odaklanmaya çalıştık ama yine bu maçta da maalesef duran toptan gol yedik. Biliyorum hem bizim için hem takım için hem şehir için hem taraftar için çok zor bir durum bu. Tabii Antalyaspor maçıyla karşılaştırdığımız zaman ise bu maçta o maça göre çok fazla daha genişlik, daha iyi şeyler yaptık diyebilirim. Yedi tane maçımız kaldı. Daha fazla gelişmemiz, daha iyiye gitmemiz gerekiyor. Bu maçlarda daha çok savaşmamız gerekecek. Özellikle son vuruşlarda ve duran toplarda daha gelişmemiz gerekiyor. Bunların üzerinde durmamız gerekiyor. Ama biz bir geri dönüş yapıp ayağa kalkıp birlikte kalacağımızı düşünüyoruz. Son iki maçta da yaptığımız küçük hataları iyi değerlendirip, iyi çözüp onları tekrar ettirmemek için çalışmamız gerekecek. Buna dikkat etmemiz gerekecek. Ve golden sonra da bizim biraz oyuncularımız pozisyonlarından çıkmaya başladılar. Çünkü daha fazla gol atma isteğiyle daha fazla ileri gittiler, biraz oyun planından da çıktılar. Bu sırada Bodrum FK daha fazla kontra atak şansı buldu son 10 dakikada bulduğu golden sonra. Ama maalesef bizim oyuncularımız ne kadar istediyse de golü atamadık” diye konuştu.

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