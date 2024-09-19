Joao Pedro'ya İngiltere'den sürpriz talip!
Fenerbahçe'nin sözleşmesini feshettiği Joao Pedro'ya, İngiltere Championship temsilcisi Hull City'nin talip olduğu iddia edildi. İşte detaylar...
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Yaz transfer döneminde kiralık olarak gittiği Gremio'dan geri dönen ve sözleşmesi feshedilen Joao Pedro ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
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İngiltere'de yayın yapan Hull Live'nin haberine göre; İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, İtalyan santrfor için harekete geçti.
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Joao Pedro'nun, Championship ekibinin maçlarını oynadığı MKM Stadyumu'na gelerek İngiliz kulübünün yetkilileriyle bir araya geldiği belirtildi.
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