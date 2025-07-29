Joao Felix resmen Al-Nassr'da!
Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr, Chelsea'nin Portekizli yıldızı Joao Felix'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
Suudi Arabistan Pro Lig temsilcisi Al-Nassr, Joao Felix transferinde mutlu sona ulaştı.
Teknik direktörlük görevine Portekizli Jorge Jesus'u getiren Arabistan ekibi, 25 yaşındaki Joao Felix'i de kadrosuna kattı.
Al-Nassr'ın bu transfer için Chelsea'ye 30 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.
Al-Nassr, Portekizli oyuncular Cristiano Ronaldo ve Otavio'yu da kadrosunda bulunduruyor.
Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Chelsea'de, ikinci yarısını Milan'da kiralık olarak geçiren yıldız isim; bu süreçte çıktığı 41 maçta 10 gol - 3 asistlik performans sergiledi.