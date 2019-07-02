02 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Galatasaray, bonservisi elinde olan Jimmy Durmaz'ı transfer ettiğini KAP'a bildirdi. Çok yönlü bir futbolcu olan Jimmy Durmaz, orta sahanın birçok bölgesinde oynayabiliyor. Peki Jimmy Durmaz kimdir, kaç yaşında? İşte Jimmy Durmaz'ın kariyerine dair önemli satır başları...
JİMMY DURMAZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?
Jimmy Durmaz ya da eski adıyla Jimmy Touma (d. 22 Mart 1989),Süryani asıllı İsveçli futbolcudur. Galatasaray'da forma giymektedir. Türk pasaportuna da sahip olan oyuncu 2012 yılında Gençlerbirliği takımına transfer olmuştur. 2 Temmuz 2019 tarihinden itibaren Galatasaray'a transfer olmuştur.
İlk millî maçına 8 Şubat 2011'de Kıbrıs Rum Kesimi ile oynanan bir hazırlık karşılaşmasında çıkmıştır.
Kariyeri
Malmö FF
Durmaz, Temmuz 2008'da Allsvenskan ekiplerinden Malmö FF'ye transfer oldu. 14 Temmuz 2008'de Hammarby IF karşısında 44. dakikada Jeffrey Aubynn'in yerine oyuna girerek, ilk resmi maçına çıktı. 3 Kasım 2008'de oynanan rövanş maçında ise ilk golünü kaydetti. İlk sezonunda oynadığı 9 maçın hepsinde yedekten oyuna giren futbolcu sezonu 2 golle kapattı. Sonraki sezon da ilk 11'e dahil olamadı. 13 maçta golle buluşamayan futbolcu, sezon sonunda Malmö ile birlikte İsveç şampiyonluğu yaşadı.
Durmaz'ın kendini gösterdiği sezon 2010 sezonu oldu. Sezonun üçüncü haftası ilk kez Malmö ilk 11'inde sahaya çıktı. 27 maçta 2 golle sezonu tamamladı. 2011'de ilk kez Avrupa kupalarında mücadele eden Durmaz, ilk UEFA maçına Havnar Bóltfelag karşısında UEFA Şampiyonlar Ligi eleme maçına çıktı. Bütün eleme maçları ve elendikten sonra katıldıkları UEFA Avrupa Ligi'nde bütün maçlarda sahaya ilk 11'de çıktı. 2012 sezonunda devre arasında takımdan ayrılana kadar 15 maçta 6 gol kaydetti.
Gençlerbirliği
2012-13 sezonu öncesinde Gençlerbirliği'ne transfer oldu. İsveç ve Türkiye pasaportu taşıdığı için yerli statüsünde oynayan Jimmy, 20 Ağustos 2012'de Antalyaspor karşısında sahaya ilk 11'de çıkarak, ilk kez Gençlerbirliği forması giydi. 30 Eylül 2012'de Kayserispor'u 4-0 yendikleri maçta ise ilk golünü kaydetti. İlk sezonunda ligde 29 maça çıkan ve 5 gole imza atan Jimmy, orta sahanın solunda ve sağında görev yaptı.
Olympiakos
2014-15 transfer döneminde Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş gibi kulüpler de Jimmy Durmaz'ı istese de kulübü 5M Euro bedel belirleyince transfer gerçekleşmedi. İlerleyen dönemlerde ise Yunan ligi ekiplerinden Olimpiakos'a 2.000.000 € bedel ile transfer oldu.
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