Film hakkında Heat dergisine röportaj veren ünlü oyuncu, Charlotte Long adlı gazeteciye verdiği skandal cevapla gündeme geldi.



Long, Jim Carrey’e, “Filmde Sonic’in ölmeden önce yapılacaklar listesi var. Merak ediyorum, kariyerinizde yaptığınız onca şeyden sonra, sizin o listenizden yapamadığınız bir şey kaldı mı” diye sordu.