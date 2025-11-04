Habertürk
        Jhon Duran'dan sakatlık açıklaması! - Fenerbahçe Haberleri

        Jhon Duran'dan sakatlık açıklaması!

        Fenerbahçe'nin yıldız forveti Jhon Duran, kulüp televizyonuna özel çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sakatlığı hakkında konuşan Kolombiyalı golcü, "Uzun bir süreçti sakatlık. En iyi şekilde geri dönmek için yoğun çalıştım. Her futbolcu takımına katkı sağlamak, bir an önce oynamak ister. Uzun oldu ama bir o kadar iyi oldu. En iyi şekilde çalıştım. En kısa sürede en iyi formuma ulaşmak ve takımıma katkı sağlamak istiyorum." dedi.

        Habertürk
        Giriş: 04.11.2025 - 16:56 Güncelleme: 04.11.2025 - 16:56
          Fenerbahçe'nin Kolombiyalı golcüsü Jhon Duran, Beşiktaş derbisi sonrası FBTV'ye açıklamalarda bulundu. İşte Duran'ın sözleri...

          "ÇOK YOĞUN ÇALIŞTIM"

          "Uzun bir süreçti sakatlık. En iyi şekilde geri dönmek için yoğun çalıştım. Her futbolcu takımına katkı sağlamak, bir an önce oynamak ister. Uzun oldu ama bir o kadar iyi oldu. En iyi şekilde çalıştım. En kısa sürede en iyi formuma ulaşmak ve takımıma katkı sağlamak istiyorum."

          "TANRININ PLANINA GÜVENDİM"

          "İnsanların kötü yorumlarına alışkınım. Ben her zaman bu tarzlardan uzak durdum, sakinliğimi korudum, çalışmalarıma inandım. Tanrının yapmış olduğu plana güvendim. Geri kalan umrumda olmadı."

          "BAŞKANIMIZ HEP YANIMDAYDI"

          "Başkanımız tüm sakatlık süreç boyunca yanımda oldu, yardımcı oldu, eşlik etti. Her zaman oyuncuların yanımda oldu. Benimle konuştu. Bu süreci atlatmamda yardımcı oldu."

          "SEVİNCİM, DUYGULARIMIN DIŞAVURUMU"

          "Güzel bir gol oldu. Öylesine böyle önemli bir sakatlıktan sonra böyle bir maçta galibiyet golünü atmak önemliydi. Gol sevincim duygularımın dışavurumuydu."

          "BEN MAÇ MAÇ BAKARIM, YOL UZUN"

          "Ben gün gün, maç maç bakarım. Önümüzde uzun bir yol var. Tek odak oynayacağımız ilk maç. Sonra ne olacağına bakacağız."

          "TARAFTARLARIMIZ HEP YANIMIZDA"

          "Taraftarlarımız desteklemeye devam etsinler. Nereye gidersek gidelim oradalar. Onları mutlu etmek için elimizden geleni yapıyoruz."

        Habertürk Anasayfa