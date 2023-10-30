Jeyan Mahfi Ayral Tözüm son yolculuğuna uğurlandı
Seslendirme sanatçısı ve oyuncu Jeyan Mahfi Ayral Tözüm, 94 yaşında hayata veda etti. Tözüm, Zincirlikuyu Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi
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Yeşilçam'da Türkan Şoray, Filiz Akın, Belgin Doruk, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik, Emel Sayın, Gülşen Bubikoğlu ve Necla Nazır'ın da aralarında olduğu çok sayıda ünlü oyuncuyu filmlerinde seslendiren Jeyan Mahfi Ayral Tözüm 94 yaşında hayata veda etti.
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İstanbul'da kaldığı huzurevinde yaşamını yitiren Jeyan Mahfi Ayral Tözüm için Zincirlikuyu Camii’nde bir cenaze töreni düzenlendi.
Jeyan Mahfi Ayral Tözüm'ün cenaze törenine ailesi, sevenleri ve sanat camiasından isimler katıldı. Tözüm, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.
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"YEŞİLÇAM'IN SESİ GİTTİ"
Annesinin hayatını kaybetmesiyle birlikte Yeşilçam'ın sesinin gittiğini belirten Filiz Tözüm, "Tabii ki de hem benim adıma hem Türkiye adına çok büyük bir üzüntü. Yeşilçam'ın sesi gitti. Ama çok güzel bir ömür sürdü. Annem 6 yaşından beri alkışlanıyor. 96 yaşında kalbi durdu, alkışlarla yaşadı son gününe kadar sağlıklıydı ama maalesef kalbi durdu. Tiyatro camiasından, dublaj camiasından bir çok isim geldi. Yalnız bırakmadılar ama gönül isterdi ki özellikle tiyatro camiası hayattayken onu yalnız bırakmasaydı. Annem tiyatro camiasına küskün gitti" ifadelerini kullandı.
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"BAZI SESLERE ONLAR SES VERMESE BELKİ O FİLMLER SEVİLMEYECEKTİ"
O dönemde Yeşilçam'a ses vermenin çok önemli olduğunu söyleyen oyuncu Nedim Saban, "Gerçekten büyük bir kayıp ama belli bir yaştan sonra beklenen bir şey tabii. İyi ki son yıllarını huzur içinde yaşadı diyebilirim. O dönemde Yeşilçam'da ses vermek çok önemliydi ama Jeyan Hanım'ın tabii oyunculuğu da bizim için değerlidir. Bazı seslere onlar ses vermese belki o filmler sevilmeyecekti" dedi.
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Jeyan Mahfi Ayral Tözüm'ün ölümüyle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: Değerli Sanatçısı Jeyan Mahfi Ayral Tözüm'ü kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor. Kederli ailesine, tüm sevenlerine ve Türk Tiyatrosu'na baş sağlığı dileriz. Şehir Tiyatroları, ailesinin isteği üzerine tiyatroda veda töreni düzenlenmeyeceğini selirtti.
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Yeşilçam'ın sesi olan Jeyan Mahfi Ayral Tözüm'ün vefatı ünlü isimleri yasa boğdu. Birçok ünlü isim, Tözüm'e sosyal medya hesaplarından yayımladıkları mesajlarla veda ettiler;
Filiz Akın: Nur içinde yat Jeyan Abla. İyi ki seni ara sıra arayabildim. Uyumadığın zamanlara denk getirince telefona verebildiler. Sana rollerimize en güzel ses olduğun için teşekkür edip sevgilerimi iletebildim.
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Türkan Şoray: Benim birçok filmimi (Pek çok arkadaşımın da filmlerini) billur sesiyle seslendiren değerli tiyatro sanatçısı Jeyan Mahfi Ayral'ı kaybetmenin üzüntüsü içersindeyim. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabırlar diliyorum.
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Hülya Koçyiğit: Türk tiyatrosunun önemli bir değeri, Türk sinemasında sesiyle yaşayan bir efsaneydi Jeyan Mahfi Tözüm. Sesiyle hepimizin kariyerinde önemli bir yere sahip müthiş bir kadındı. Jeyan Abla, çok çok üzgünüm. Kendisine Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine sabır diliyorum.
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Gülşen Bubikoğlu: Birçok tiyatro oyununda rol almış, birçok sinema filmine dublaj yapmış değerli bir hanımefendi Jeyan Mahfi Tözüm'ü kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Türk sinemasının bütün kadın oyuncularının dublajında emeği olan tiyatrocumuzun yakınlarına ve sinema camiasına baş sağlığı diliyorum.
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JEYAN MAHFİ AYRAL TÖZÜM HAKKINDA
6 Ağustos 1928'de İstanbul'da dünyaya gelen sanatçının tam adı Mesanet Fatma Jeyan Mahfi Ayral Tözüm'dür. Sinema ve tiyatro sanatçısı Necdet Mahfi Ayral'ın kızı olarak dünyaya geldi. Tözüm, sanat yaşamına babasının teşviğiyle başladı. Henüz 8 yaşlarındayken Henrik Ibsen'in eseri 'Peer Gynt' adlı oyunda Muhsin Ertuğrul tarafından oynatıldı.
'Mutlu Günler' adlı filmi seslendirerek 10 yaşında dublaja başladı. Belgin Doruk, Türkan Şoray, Filiz Akın, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik, Müjde Ar, Hale Soygazi, Emel Sayın, Gülşen Bubikoğlu, Ahu Tuğba, Serpil Çakmaklı, Hülya Avşar, Harika Avcı ve Semra Sar gibi birçok aktrisi seslendirdi.
100'e yakın tiyatro oyununda görev yaptı. İstanbul Şehir Tiyatroları'nda; başta 'Mutlu Günler', 'Çıplakları Giydirmek', 'Kökler', 'Yarısı' ve 'Kezban' olmak üzere çok sayıda oyunda rol aldı ve oradan emekli oldu.
Tiyatronun yanında sinema ve dizi filmlerde rol aldı. 2005'te 8. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nde Bilge Olgaç Başarı Ödülü'nün sahibi oldu.
Fotoğraflar: AA, DHA, İHA