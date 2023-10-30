Jeyan Mahfi Ayral Tözüm son yolculuğuna uğurlandı

"BAZI SESLERE ONLAR SES VERMESE BELKİ O FİLMLER SEVİLMEYECEKTİ"

O dönemde Yeşilçam'a ses vermenin çok önemli olduğunu söyleyen oyuncu Nedim Saban, "Gerçekten büyük bir kayıp ama belli bir yaştan sonra beklenen bir şey tabii. İyi ki son yıllarını huzur içinde yaşadı diyebilirim. O dönemde Yeşilçam'da ses vermek çok önemliydi ama Jeyan Hanım'ın tabii oyunculuğu da bizim için değerlidir. Bazı seslere onlar ses vermese belki o filmler sevilmeyecekti" dedi.