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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Jesus Navas, milli takımı bırakacağını açıkladı - Futbol Haberleri

        Jesus Navas, milli takımı bırakacağını açıkladı

        2008 yılından beri İspanya Milli Takımı'nda top koşturan 38 yaşındaki oyuncu Jesus Navas, EURO 2024 finalinin ardından milli takımı bırakacağını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.07.2024 - 20:45 Güncelleme: 14.07.2024 - 20:45
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        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İngiltere ile final maçına çıkacak olan İspanya Milli Takımı'nın 38 yaşındaki tecrübeli futbolcusu Jesus Navas, milli takım kariyerinde sona geldi.

        Jesus Navas, Avrupa Şampiyonası finalinin ardından İspanya Milli Takımı'ndan emekli olacağını açıkladı.

        MİLLİ TAKIM'A VEDA AÇIKLAMASI

        2008 yılından bu yana İspanya Milli Takımı'nda forma giyen Navas yaptığı açıklamada, "Futbolda ve milli takımda yaptığım her şeyden çok memnunum. 38 yaşında burada olmak benzersiz ve inanılmaz bir şey. Son kez burada sahada olacağım." dedi.

        Jesus Navas ayrıca gelecek yıl sonunda kulüp kariyerini de noktalayacağını belirtti.

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