1999'un sonuna doğru ilk albümü "Sweet Kisses" piyasaya sürüldü. Albüm Britney Spears ve Christina Aguilera gibi isimlerin piyasaya hakim olması nedeniyle fazla başarılı olamadı.



Albümden çıkan "I Wanna Love You Forever" şarkısı ile Billboard listelerinde ancak 3 numaraya kadar çıktı. Fakat, yine de 1 milyondan fazla sattı.