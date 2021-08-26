Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Jessica Chastain: Cildime kalıcı zarar verdi - Magazin haberleri

Jessica Chastain: Cildime kalıcı zarar verdi

Jessica Chastain, "The Eyes of Tammy Faye" filmindeki makyaj yüzünden cildinde kalıcı hasar meydana geldiğini itiraf etti. Ünlü oyuncu, konuyla ilgili, "Makyaj malzemeleri tüm gün yüzünde kalınca cildi geriyor. Ağır makyaj ayrıca daha yaşlı gösteriyor ama tüm bunları sanat için yapıyoruz" dedi

26.08.2021 - 11:04 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Amerikalı oyuncu Jessica Chastain, ünlü şarkıcı ve sunucu Tammy Faye'i canlandırdığı "The Eyes of Tammy Faye" (Tammy Faye’in Gözleri) adlı film ile ilgili açıklamalarda bulundu. Hakkında bilinmeyenlerini anlatan Chastain, filmdeki ağır makyajının cildine zarar verdiğini ifade etti.

  • "The Eyes of Tammy Faye"de peruk da kullandığını söyleyen Jessica Chastain, çekimler boyunca her gün birkaç saat makyaj sandalyesinde oturmak zorunda kaldığını anlattı.

  • "MAKYAJIM ÇOK AĞIRDI"

    Samimi açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu, "Sanıyorum ağır makyaj cildimde kalıcı zarara neden oldu. Sağlıklı besleniyorum, cildime çok iyi bakıyorum ve güneşten uzak kalıyorum ama filmdeki makyajım çok ağırdı." şeklinde konuştu.

    "TÜM BUNLARI SANAT İÇİN YAPIYORUZ"

    44 yaşındaki Chastain, "Makyaj malzemeleri tüm gün yüzünde kalınca cildi geriyor. Ağır makyaj ayrıca daha yaşlı gösteriyor ama tüm bunları sanat için yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

  • Gerçek kişilerden ilham alarak hayata geçirilen "The Eyes of Tammy Faye"in başrolünü yıldız oyuncular Jessica Chastain ve Andrew Garfield paylaşıyor. Flmde iki oyuncunun da tanınmaz halde olması göze çarpıyor. "The Eyes of Tammy Faye", televizyoncu Tammy Faye Bakker'ın olağanüstü yükselişini, düşüşünü ve kurtuluşunu anlatıyor.

    Michael Showalter, "The Eyes of Tammy Faye"in yönetmenliğini; senaryo yazımını ise Abe Sylvia üstleniyor. Filmin 17 Eylül 2021 tarihinde yurt dışında; 25 Şubat 2022'de ise Türkiye'deki sinemalarda gösterilmesi planlanıyor.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.