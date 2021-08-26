"MAKYAJIM ÇOK AĞIRDI"

Samimi açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu, "Sanıyorum ağır makyaj cildimde kalıcı zarara neden oldu. Sağlıklı besleniyorum, cildime çok iyi bakıyorum ve güneşten uzak kalıyorum ama filmdeki makyajım çok ağırdı." şeklinde konuştu.

"TÜM BUNLARI SANAT İÇİN YAPIYORUZ"

44 yaşındaki Chastain, "Makyaj malzemeleri tüm gün yüzünde kalınca cildi geriyor. Ağır makyaj ayrıca daha yaşlı gösteriyor ama tüm bunları sanat için yapıyoruz." ifadelerini kullandı.