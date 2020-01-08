Galatasaray'dan Eskişehirspor'a transfer edilen Jesse Sekidika Galatasaray taraftarları tarafından merak ediliyor. Eskişehirspor 8 oyuncu ile sözleşme imzalamış bu oyuncuların arasında Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Jesse Sekidika'da yer alıyor. Peki Jesse Sekidika kimdir? Nereli, Kaç yaşında? İşte Jesse Sekidika biyografisi...

Jesse Sekidika kimdir?

Nijeryalı futbolcu 14 Temmuz 1996 tarihinde dünyaya geldi. Boyu 174 cm'dir. Leicestershire merkezli özel yatılı okulu Brooke House College'da oynadı. Stoke City'de 2013 Keele Kupası'nda hayranlık uyandıran Jesse, Manchester United gözlemcilerinin dikkatini çekti.

2014–15 sezonunun son günlerinde gençlik takımı için Portekizli kulüp SL Benfica'ya transfer oldu. Benfica'nın çeyrek finale ulaştığı 2014-15 UEFA Gençlik Ligi'nde oynayan Jesse, 2014-15 Portekiz Gençlik Ligi'nin ikinci yarısında 6 karşılaşmada forma giyerek 1 gol attı.

Haziran 2015'te Benfica ile sözleşmesi sona eren Jesse; Marítimo, Viking FK ve AIK takımlarının transfer radarına girdi. 2015-16 sezonunda Sırp 1. Ligi'nde oynadığı Napredak takımı şampiyon oldu. Jesse, önümüzdeki dönem için Eskişehirspor formasını terletecek.