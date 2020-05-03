Koronavirüs salgını nedeniyle Fransa hükümeti Ligue 1'in oynanmayacağını açıkladı… Bu kararın ardından zirvede yer alan Paris Saint Germain şampiyon ilan edildi.
Sezon başında Portekiz ekibi Sporting Lizbon'a kiralanan Jese Rodriguez de bu sayede şampiyonluk apoletini taktı. Nedeni ise sezon başındaki Metz maçında forma giymesi. İspanyol oyuncu, 90. dakikada Eric Maxim Choupo-Moting'in yerine oyuna dahil olmuş ve 1 dakika sahada kalmıştı. Jese'nin 60 saniye sahada yer alması LFP yönetmeliklerine göre madalya hakkı kazanması anlamına geliyor… 27 yaşındaki oyuncu, PSG'deki diğer oyuncular gibi şampiyonluk madalyası alacak.
Allfootballapp.com'un yaptığı bu haberin altına, bir futbolsever, "Giroud bir tane bile isabetli şut çekmeden Fransa'yla Dünya Kupası kaldırdı. Jese onu da geçmiş. Harika" yorumunu yaptı. PSG'ye 2016’da gelen Jese, şu ana kadar sadece 16 maçta 368 dakika forma giyebildi.
BUNU HAK ETMİŞTİK
Öte yandan PSG kaptanı Thiago Silva, liglerin iptal edilmesinin doğru karar olduğunu söyledi: "Ligue 1'de 8 yılda 7. kez şampiyon olduğumuz için Tanrı'ya şükredebilirim. En önemli şey, oyuncuların ve herkesin sağlığı. Doğru kararın verildiğine inanıyorum. Bizim için biraz garip. Bu kazandığım en garip şampiyonluk ama yine de kutlayacağız çünkü kazanmayı hak ettik."
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