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        Haberler Dünyadan Jennifer Lopez yüzüğünü çıkarmadı - magazin haberleri

        Jennifer Lopez yüzüğünü çıkarmadı

        Önceki gün evlilik yıl dönümlerini ayrı şehirlerde geçirmeleriyle ayrılık söylentilerini şiddetlendiren Jennifer Lopez ve Ben Affleck çifti yine şaşırtan bir görüntü verdi. Lopez, parmağında devasa taşlı evlilik yüzüğünü taşıyordu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2024 - 17:46 Güncelleme: 18.07.2024 - 17:50
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        • 1

          Jennifer Lopez ve Ben Affleck çifti hakkında ayrılık söylentileri hiç bitmezken çift, zaman zaman şaşırtan görüntüler veriyor. Bazen ayrı ayrı zaman geçirirken ya da tatil yaparken görülüyorlar bazen de evlilik yüzüklerini takıp takmamalarına göre kafaları karıştırıyorlar. Son fotoğraflar, Lopez cephesinden.

        • 2

          54 yaşındaki şarkıcı, eşi Ben Affleck olmadan New York'ta keyifli bir gün geçirirken görüntülendi.

        • 3

          Beyaz şort ve asklı bluzdan oluşan kombiniyle şık görünen şarkıcının parmağındaki dev taşlı evlilik yüzüğü dikkat çekti.

        • 4

          Lopez, kendisine eşlik eden menajeri Benny ile birlikte alışveriş dolu bir gün geçirdi.

          Hayranlarının ilgisiyle de karşılaşan Lopez, son derece keyifli görünüyordu.

        • 5

          17 yıl sonra 2021'de ilişkilerine kaldıkları yerden devam etme kararı alan ve 16 Temmuz 2022'de Las Vegas'ta sade bir törenle dünyaevine giren çift, önceki gün ikinci evlilik yıl dönümlerini ayrı ayrı yerlerde geçirdi.

        • 6

          Lopez, menajeri ile New York'tayken, Affleck ise Los Angeles'taydı. Çiftin, bu özel günde bile bir araya gelmemesi dikkat çekmişti.

          Ben Affleck, önceki gün Los Angeles'ta takım elbisesiyle ofisine girerken görüntülenmişti.

        • 7

          Ne Lopez ne de Affleck'in evlilik yıl dönümüyle ilgili herhangi bir sosyal medya paylaşımında bulunmaması dikkat çekti.

        • 8

          Bir süredir ayrı yaşadıkları konuşulan çiftin bir yıl önce satın aldığı ve birlikte yaşadıkları 60 milyon dolarlık malikaneyi satışa çıkardığı öğrenilmişti.

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