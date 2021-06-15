EVLİLİK İÇİN TEK ŞARTI ÇOCUKLARI



ABD basınında yer alan haberlere göre; Lopez ve Affleck ilişkisini ciddiyete dökmeye hazırlanıyor. Daha önce 3 kez nikah masasına oturan Lopez ise, çocukları tarafından temkinli davranmaktan yana. Ünlü şarkıcı, Marc Anthony ile evliliğinden olan 13 yaşındaki ikizleri Emme ve Maximilian onayını almadan evlenmek istemiyor.



Çifte yakın kaynaklar, Lopez'in küllerinden doğan aşkı çok tutkulu yaşadığını belirterek, "Lopez, ilişkilerdeki kimyaya her zaman önem verdi. Böyle bir yıldırım aşkının kaç kez yaşanabileceğinin farkında" diyor.