03 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
DHA'nın haberine göre; ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, 'It's My Party' turnesi kapsamında 6 Ağustos'ta Antalya'da konser verecek. Serik ilçesine bağlı turizm bölgesi Belek'teki bir otelde 2 saat sahnede olması beklenen Lopez'in konseri öncesinde bir ekip otele gelerek, incelemelerde bulundu.
Ekibin onay vermesiyle otel yönetimi ile ünlü şarkıcı kontrat imzaladı. 7 yıl önce İstanbul'da konser veren Jennifer Lopez, ikinci kez geleceği Türkiye'de konser için Antalya'yı tercih etti.
Jennifer Lopez konserinin bilet fiyatları ise dikkati çekti. Konseri ayakta izlemek isteyenler 4 bin TL, locada dinlemek isteyenler ise 20 bin euro (135 bin lira) ödeyecek. Biletlerin hızla tükendiği konser öncesi 28 locanın büyük bölümü satıldı.
Otelin yönetim kurulu üyesi Deniz Üstertuna, konserin sadece otellerinin markasına değil, Türkiye'ye yapılmış bir yatırım olduğunu söyledi. Geçen yıl konser serisine başladıklarını ve dünyaca ünlü yıldızların otellerinde konser verdiğini belirten Üstertuna, Tom Jones, Dua Lipa'nın verdikleri konserlerin çok ses getirdiğini söyledi.
REZERVASYONLARDA 'LOPEZ' DEĞİŞİKLİĞİ
Üstertuna, Konserler, Türkiye ve Antalya'nın tanıtımına olumlu katkı yapıyor. Bu sene dört büyük konserimiz olacak. James Artur, Jason Derulo, Anne Marie ve Jennifer Lopez konser verecek sanatçılar. Lopez'le anlaşmayı 6 aylık çalışmanın sonunda yapabildik. Bunu duyurduğumuzda da çok ciddi talepler gelmeye başladı. Tatilini özellikle konser dönemine göre ayarlayan ya da tatil rezervasyonlarını o tarihle değiştirmek isteyenler var dedi.
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