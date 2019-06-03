ABARTILI DEĞİL MÜTEVAZI TALEPLER



Jennifer Lopez konserinin basında da yer bulmaya başladığını dile getiren Üstertuna, Lopez'in talepleri konusundaki haberin ise gerçeği yansıtmadığını söyledi. Üstertuna, Bazı haberler bizde olmayan bilgiler içeriyor. Bazı talepleri var ama haberlerde yer alan talepleri olmadı. Abartılı değil, mütevazı talepleri var. Kendi ismine yakışan talepler. Havalimanından özel arazi aracıyla alınmak istedi. Otelimize ait helikopter de var, onunla da alabileceğimizi söyledik diye konuştu.