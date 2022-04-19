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Jennifer Lopez'in hayatı belgesel oldu: Bu sadece başlangıç

Jennifer Lopez'in hayatı belgesel oldu

Ünlü aktör Ben Affleck ile 17 yıllık aranın ardından tekrar nişanlanan şarkıcı Jennifer Lopez'in hayatını konu alan bir belgesel çekildi

19.04.2022 - 17:36 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • 17 yıl aranın ardından Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck (49) ile yeniden alevlenen ve evliliğe giden ilişkisiyle gündemde olan Jennifer Lopez'in (52), hayatı belgesel oldu.

  • Hem müzik hem de sinema alanında başarılarıyla adından söz ettiren sanatçı hakkında çekilen belgesel, Lopez'in kariyeri ile hayatının sonraki yarısında nasıl görüneceğine dair bir ipucu niteliği taşıyor.

  • 14 Haziran'da dijital platform üzerinden yayınlanacak 'Halftime' adlı belgesel, prömiyerini 8 Haziran'da New York'taki Tribeca Film Festivali'nde yapacak.

    Lopez'in "pop ikonu" olarak anılacağı belgeselde Super Bowl'a, Joe Biden'ın törenindeki performansına ve filmlerine değinilecek. Ünlü şarkıcıyı hem sanatçı hem de oyuncu olarak ele alacak belgesel, kültür üzerinde yarattığı etkiyi gözler önüne serecek.

  • "BU SADECE BAŞLANGIÇ"

    Lopez de belgesel haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Jennifer Lopez, gönderisine "Bu sadece başlangıç..." notunu düşmüştü.

  • 'Halftime' adlı belgeselin tanıtımında, "Lopez'in sahne arkasındaki hayatına samimi bir bakış sunarken, ekrandaki ve dünyanın dört bir yanındaki sahnelerdeki performanslarından Super Bowl gösterisine Lopez’in dünya çapında cesaretli ve kararlı bir ikon olduğunu vurguluyor. Lopez’in, azmi, yaratıcı zekası ve kültürel katkılarıyla onlarca yıldır insanlara ilham veren uluslararası bir süper star olduğunun altını çizen belgesel bunun sadece bir başlangıç olduğunu belirtiyor. Halftime, Latin bir sanatçı olarak kariyerinde sesini her zaman daha büyük bir amaç için kullanan Lopez’in hayatının ikinci yarısını başlatırken geriye dönüşü simgelerken aynı zamanda onun anne ve sanatçı olarak evrimini gözler önüne seriyor." ifadelerine yer verildi.

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