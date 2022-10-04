Başka bir kaynak da Ben Affleck'in alışkanlıklarının ilişkide sorun yarattığını ileri sürdü ve "Ben, kot-tişört tarzında biri. Jennifer onun ne giyip ne giymeyeceğine karışmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Aynı kaynak, Affleck'in çok dağınık olduğunu ve evi hiç toplamamasının Lopez'i sinirlendirdiğini ekledi.