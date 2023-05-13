Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Jennifer Lopez ile Ben Affleck arasında gerilim! Kırmızı halıda... - Magazin haberleri

Jennifer Lopez ile Ben Affleck arasında gerilim

20 yıl önce sonlandırdıkları birlikteliklerine bir şans daha verip, 16 Temmuz 2022'de Las Vegas'ta nikah masasına oturan Jennifer Lopez-Ben Affleck çifti, katıldıkları bir galada kırmızı halıda tartışırken görüntülendi. Gündem olan fotoğrafların ardından dudak okuma uzmanları da ikilinin ne tartışıyor olabileceğini masaya yatırdı

Giriş: 13.05.2023 - 11:25 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ile Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck, 21 yıl önce sürpriz bir ayrılık yaşamıştı. Ancak ikili, yıllar sonra yeniden bir araya gelmiş ve aşklarını 16 Temmuz 2022'de Las Vegas'ta sade bir töreniyle nikâh masasına taşımıştı.

  • KIRMIZI HALIDA GERİLİM

    Mutlu birliktelikleri süren çiftten Lopez'in önemli rollerinden birini üstlendiği 'The Mother' adlı filmin galası yapıldı. İkili Los Angeles'ta gerçekleştirilen galaya birlikte katıldı. Bej rengi iddialı kombiniyle dikkatleri üzerine çeken Jennifer Lopez'in kırmızı halıda eşiyle gerilim dolu halleri gözlerden kaçmadı. Çiftin arasında tansiyonun yükseldiği anlar basın mensuplarının objektiflerine böyle yansıdı.

  • DUDAK OKUMA UZMANLARI TARTIŞMAYI MASAYA YATIRDI

    İddiaya göre; ikilinin arasında çıkan tartışmanın nedeni, ünlü şarkıcının derin göğüs dekoltesiydi. Çift, objektiflere poz vermeden önce uzun uzun aralarında tartıştı. Dudak okuma uzmanları da Lopez ile Affleck'in ne tartışıyor olabileceğini masaya yatırdı.

    Dudak okuma uzmanlarına göre; ikili, poz verme açısı sebebiyle tartıştı. Lopez'in eşine göğüs dekoltesinin fazla olup, olmadığını sorduğu ve ünlü aktörün de öyle olmadığını belirttiği ifade edildi.

  • "MERAK ETME BEBEĞİM"

    Ünlü çiftin kameralara poz verecekleri doğru açıyı yakaladıktan sonra Affleck'in eşine kendisine daha yakın durmasını söylediği ve ardından da eğilip, "Merak etme bebeğim" dediği belirtildi.

    Poz verme işinin bitmesinden sonra Ben Affleck'in, "İşimiz bitti" diyerek, Jennifer Lopez'i öptüğü dile getirildi.

    Ünlü çift ise haklarında çıkan haberlerle alakalı henüz bir açıklamada bulunmadı.

  • BİR ADIM GERİDE KALMASININ NEDENİNİ AÇIKLAMIŞTI

    Öte yandan Jennifer Lopez, geçtiğimiz haftalarda neden etkinliklerde genelde eşi Ben Affleck'in bir adım gerisinde yürüdüğünü açıklamıştı. Jennifer Lopez, Ben Affleck'in arkasında kalma nedenini, eşinin kendisinden çok uzun olmasına ve el ele tutuşmak istemelerine bağlamıştı.

    "Ben, 1.90 - 1.93 metre boylarında ve ben kısayım. Daha küçüğüm. 1.67 metre kadarım" diyen Lopez, el ele tutuşmayı sevdiklerini, bu nedenle böyle bir yol bulduklarını anlatmıştı.

  • "DENGELİYORUM"

    Jennifer Lopez, ayrıca, "O daha uzun ve kolları yukarıda kalıyor. Ben bir adım geride kalarak dengeliyorum. Bu şekilde memnunum" demişti.

    Fotoğraflar: Splash News

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.