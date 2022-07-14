"YAŞADIĞIM ŞEY PANİK ATAKTI"

Şarkıcı, o anki hislerini anlatırken, "Şimdi anlıyorum da yaşadığım şey, tüm o yorgunluğun sonucu olarak ortaya çıkan panik atak nöbetiydi. Korumam beni alıp, doktora götürdü. Oraya vardığımda en azından biraz konuşmaya başlamıştım. Aklımı kaybediyorum sandım." dedi.

Doktorun tavsiyelerine göre dinlenmesi, uyuması, kafeini kesmesi ve egzersiz yapması gerektiğini anlayan yıldız, hayatında yeni bir döneme girdiğini de belirtti.