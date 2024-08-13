Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Jennifer Lopez boşanma aşamasında olduğu Ben Affleck'in oğluyla alışverişte - Magazin haberleri

        Jennifer Lopez boşanma aşamasında olduğu Ben Affleck'in oğluyla alışverişte

        Jennifer Lopez, boşanma aşamasında olduğu eşi Ben Affleck'in Jennifer Garner'dan doğma oğlu Samuel ile Affleck için doğum günü hediyesi almak üzere buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2024 - 10:23 Güncelleme: 13.08.2024 - 10:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Jennifer Lopez ile Ben Affleck cephesinden kafaları karıştıran bir görüntü geldi. Jennifer Lopez, Ben Affleck ile boşanma aşamasında oldukları söylentileri devam ederken, Affleck'in Jennifer Garner ile evliliğinden olan oğlu Samuel'i alışverişe götürdü.

        • 2

          Jennifer Lopez ile Samuel'in, 15 Ağustos'ta 52 yaşına girecek olan Ben Affleck için doğum günü hediyesi almak için alış verişte görüntülendi.

        • 3

          Alışveriş için Los Angeles'ta bir alışveriş merkezine giden ikilinin birbirlerine yakınlık göstermeleri dikkat çekti. Lopez, Samuel'e bir anne gibi yaklaşarak ona sarılarak yürüdü.

        • 4

          Alışveriş sonrası Jennifer Lopez'in, Ben Affleck'in kiralık evini ziyaret ettiği görüldü. Paparazziler, 55 yaşındaki Lopez'i, Affleck'in Brentwood'daki mülküne tek başına giderken yakaladı. Lopez, burada 5 saate yakın kaldı.

        • 5

          Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Anthony'den 16 yaşında Emme ve Max adında ikizleri bulunuyor.

          Ben Affleck'in de Jennifer Garner ile evliliğinde 18 yaşında Violet, 15 yaşında Seraphina ve 12 yaşında Samuel adında 3 çocuğu bulunuyor.

        • 6

          Jennifer Lopez ile Ben Affleck çifti hakkında ayrılık söylentileri mayıs ayında başladı. Affleck, Met Gala'da Lopez'e eşlik etmemişti.

          Ardından çifti pek çok defa ayrı ayrı görüntülendi. Buna, ikinci evlilik yıl dönümleri ve Jennifer Lopez'in temmuz ayındaki doğum günü partisi de dâhil.
          İkilinin fotoğraflarında evlilik yüzüklerinden vazgeçmiş olmaları dikkat çekti.

        • 7

          Birlikte satın aldıkları ve birlikte oturdukları 68 milyon dolarlık evlerini satışa çıkarmaları haberi, boşanacakları söylentilerini güçlendirdi. Jennifer Lopez'in Los Angeles'ta yeni bir ev ararken görüntülenmesine, Ben Affleck'in kiralık bir eve taşınması da eklenince çiftin artık ipleri iyiden iyiye kopardığı yorumları yapıldı.

          Ancak çift bugüne dek kamuoyuna boşanma açıklaması yapmadı.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        SON DAKİKA! YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
        SON DAKİKA! YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
        Konut satışlarında yılın zirvesi
        Konut satışlarında yılın zirvesi
        Bilgisayar oyunundan etkilendi! 5 kişiyi yaraladı
        Bilgisayar oyunundan etkilendi! 5 kişiyi yaraladı
        İşçi kullanmadığı iznin parasını alır
        İşçi kullanmadığı iznin parasını alır
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Yunanistan'da yangınlarla mücadele sürüyor!
        Yunanistan'da yangınlarla mücadele sürüyor!
        G.Saray ve Buruk'a flaş sözler!
        G.Saray ve Buruk'a flaş sözler!
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız? Farklı olanı bulun!
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız? Farklı olanı bulun!
        Uzayda mahsur kalan astronotlara ne oluyor?
        Uzayda mahsur kalan astronotlara ne oluyor?
        'Perseid meteor yağmuru' gökyüzünde görsel şölen sundu
        'Perseid meteor yağmuru' gökyüzünde görsel şölen sundu
        'Rusya'nın 1000 kilometrekaresi kontrolümüzde'
        'Rusya'nın 1000 kilometrekaresi kontrolümüzde'
        Mars'ın kayalıklarının derinliklerinde sıvı su rezervuarı bulundu
        Mars'ın kayalıklarının derinliklerinde sıvı su rezervuarı bulundu
        Eski eşten sevgili olmadı
        Eski eşten sevgili olmadı
        "ABD, Türkiye'den İran'ı ikna etmesini istedi"
        "ABD, Türkiye'den İran'ı ikna etmesini istedi"
        Acı biber tüketmek ömrü uzatır mı?
        Acı biber tüketmek ömrü uzatır mı?
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da!
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da!
        Aşka dönüştü
        Aşka dönüştü
        Trump Musk'a konuştu
        Trump Musk'a konuştu
        Sıcaklıklar artıyor!
        Sıcaklıklar artıyor!
        Dünyada bu dili bilen 12 kişiden biri!
        Dünyada bu dili bilen 12 kişiden biri!
        Habertürk Anasayfa