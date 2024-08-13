Jennifer Lopez boşanma aşamasında olduğu Ben Affleck'in oğluyla alışverişte
Jennifer Lopez, boşanma aşamasında olduğu eşi Ben Affleck'in Jennifer Garner'dan doğma oğlu Samuel ile Affleck için doğum günü hediyesi almak üzere buluştu
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Jennifer Lopez ile Ben Affleck cephesinden kafaları karıştıran bir görüntü geldi. Jennifer Lopez, Ben Affleck ile boşanma aşamasında oldukları söylentileri devam ederken, Affleck'in Jennifer Garner ile evliliğinden olan oğlu Samuel'i alışverişe götürdü.
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Jennifer Lopez ile Samuel'in, 15 Ağustos'ta 52 yaşına girecek olan Ben Affleck için doğum günü hediyesi almak için alış verişte görüntülendi.
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Alışveriş için Los Angeles'ta bir alışveriş merkezine giden ikilinin birbirlerine yakınlık göstermeleri dikkat çekti. Lopez, Samuel'e bir anne gibi yaklaşarak ona sarılarak yürüdü.
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Alışveriş sonrası Jennifer Lopez'in, Ben Affleck'in kiralık evini ziyaret ettiği görüldü. Paparazziler, 55 yaşındaki Lopez'i, Affleck'in Brentwood'daki mülküne tek başına giderken yakaladı. Lopez, burada 5 saate yakın kaldı.
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Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Anthony'den 16 yaşında Emme ve Max adında ikizleri bulunuyor.
Ben Affleck'in de Jennifer Garner ile evliliğinde 18 yaşında Violet, 15 yaşında Seraphina ve 12 yaşında Samuel adında 3 çocuğu bulunuyor.
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Jennifer Lopez ile Ben Affleck çifti hakkında ayrılık söylentileri mayıs ayında başladı. Affleck, Met Gala'da Lopez'e eşlik etmemişti.
Ardından çifti pek çok defa ayrı ayrı görüntülendi. Buna, ikinci evlilik yıl dönümleri ve Jennifer Lopez'in temmuz ayındaki doğum günü partisi de dâhil.
İkilinin fotoğraflarında evlilik yüzüklerinden vazgeçmiş olmaları dikkat çekti.
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Birlikte satın aldıkları ve birlikte oturdukları 68 milyon dolarlık evlerini satışa çıkarmaları haberi, boşanacakları söylentilerini güçlendirdi. Jennifer Lopez'in Los Angeles'ta yeni bir ev ararken görüntülenmesine, Ben Affleck'in kiralık bir eve taşınması da eklenince çiftin artık ipleri iyiden iyiye kopardığı yorumları yapıldı.
Ancak çift bugüne dek kamuoyuna boşanma açıklaması yapmadı.