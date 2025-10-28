Habertürk
        Jennifer Lawrence meme estetiği yaptıracağını açıkladı

        Jennifer Lawrence, meme estetiği yaptıracağını açıkladı

        İkinci çocuğunu nisan ayında dünyaya getiren Oscar'lı yıldız Jennifer Lawrence, meme büyütme ameliyatı için tarih verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2025 - 11:48 Güncelleme: 28.10.2025 - 12:17
        Eskisi gibi görünmesini istiyor
        Nisan ayında ikinci çocuğunu dünyaya getiren Jennifer Lawrence, artık meme büyütme ameliyatı olmayı planladığını açıkladı. New Yorker Gazetesi, 35 yaşındaki ABD'li oyuncunun kasım ayında ameliyat olmayı planladığını bildirdi.

        Gazeteye verdiği demeçte Jennifer Lawrence, ikinci çocuğunu doğurduktan sona vücudunun eskisi gibi olmadığını söyledi.

        Oscar'lı oyuncu, büyük oğlu Cy ile ilk hamileliğini kastederek; "İlkinden sonra neredeyse her şey eskisi gibi oldu. İkincisinde ise hiçbir şey eskisi gibi olmadı" ifadesini kullandı.

        Jennifer Lawrence, doğumundan bir yıl sonra, yani önümüzdeki ilkbaharda kamera karşısında çıplak bir sahne çekmeyi planladığını söyledi. Ancak Lawrence, ünlü bir oyuncu olmasaydı da yine ameliyat olacağını belirtti.

        Daha önce yaptırdığı estetik işlemlere gelince, Jennifer Lawrence, botoks yaptırdığını, ancak oyunculuk yaparken alnını kullanmaya devam edebildiğinden emin olması gerektiğini söyledi. Ünlü oyuncu ayrıca kamera karşısında olduğu için dolgu yaptırmadığını ancak belki bir gün yüz gerdirme ameliyatı olabileceğini belirtti.

        #Jennifer Lawrence
        #Meme Büyütme
        #Meme estetiği

