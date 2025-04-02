Jennifer Lawrence ikinci çocuğunu dünyaya getirdi

Sanat galerisi sahibi Cooke Maroney ile 2019'da dünyaevine giren oyuncu Jennifer Lawrence, ikinci kez bebek sevinci yaşadı. İlk çocuğunu Şubat 2022'de dünyaya getiren Oscar'lı oyuncu, ikinci çocuğunu kucağına aldı.

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Üç yaşındaki oğluna, ABD'li ressam Cy Twombly’den ilham alarak Cy adını veren Jennifer Lawrence'ın yeni doğan bebeğinin cinsiyeti ve adı henüz açıklanmadı. Lawrence cephesinden bebeğin tam doğum tarihiyle ilgili de bilgi paylaşılmadı.

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'Kızıl Serçe', 'Düzenbaz', 'Umut Işığım', 'Açlık Oyunları', 'Don't Look Up' ve 'Büyü de Gel' gibi filmlerin yıldızı olarak tanınan Lawrence, büyüyen karnıyla birkaç kez görüntülenmişti.

KAPILARI ÇALIP OY İSTEMİŞTİ

Ünlü oyuncu, hamileliğine aldırmadan 5 Kasım'daki ABD başkanlık seçimi öncesinde Kamala Harris'e oy toplamak için bizzat kampanyanın içinde yer alıp kapı kapı dolaşmasıyla gündeme gelmişti. Lawrence, seçime iki gün kala Nevada'da yerel yetkililerle bir araya gelerek kapıları çalmış ve Kamala Harris'e oy istemişti.