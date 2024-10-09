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        Haberler Dünyadan Jenna Fischer meme kanserine yakalandığını açıkladı: Peruklar sayesinde şimdiye kadar saklayabildim - Magazin haberleri

        Jenna Fischer meme kanserine yakalandığını açıkladı: Peruklar sayesinde şimdiye kadar saklayabildim

        Oyuncu Jenna Fischer meme kanseri tedavisi gördüğünü açıklarken, bu zamana kadar hastalığını saklamasını, kullandığı peruklara borçlu olduğunu söyledi ve ekledi: Perukları çıkarmaya hazırım

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2024 - 12:34 Güncelleme: 09.10.2024 - 12:34
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          'The Office' dizisinin yıldızı Jenna Fischer, meme kanseriyle mücadele ettiğini açıkladı. 50 yaşındaki oyuncu, kendisine geçen yıl meme kanseri teşhisi konulduğunu söyledi.

          Meme Kanseri Farkındalık Ayı için sağlık durumu hakkında bilgi veren Fischer, kendisine nasıl kanser teşhisi konulduğunu anlattı. Mamografi için doktora gittiğini söyleyen ünlü oyuncu, "Yoğun meme dokusu nedeniyle mamografide sonuç alamayan doktor, meme ultrasonu istedi. Sol mememde bir şey buldular. Biyopsi yapılması istendi. Daha sonra 1 Aralık 2023'te birinci evre üçlü pozitif meme kanseri olduğumu öğrendim" dedi.

        • 2

          Şans eseri kanserin erken evrede yakalandığını söyleyen Jenna Fischer, yayılmayan tümörü çıkarmak için ocak ayında lumpektomi (memenin korunarak tümörün çıkarılması) yaptırdığını ancak kanserinin 'agresif doğası' nedeniyle kemoterapi ve radyasyona ihtiyaç duyduğunu anlattı.

          Şubat ayında 12 seanslık kemoterapiye başlayan ve haziranda da 3 haftalık radyasyon alan ünlü oyuncu, "Harika hissettiğimi söylemekten dolayı mutluyum" dedi.

        • 3

          "PERUKLARI ÇIKARMAYA HAZIRIM"

          Kemoterapi esnasında saçlarının döküldüğünü anlatan Jenna Fischer; "Ama bazı harika peruklar ve saçlı şapkalar sayesinde şu ana kadar benimle ilgili olup bitenleri açığa çıkarmak için bekleyebildim” ifadesini kullandı.

          "Bu duyuruyu birkaç nedenden dolayı yapıyorum" diyen Fischer, “Bir, perukları bırakmaya hazırım. İkincisi, yıllık mamogramınızı yaptırmanız için size yalvarmak. Ayrıca doktorunuzdan Meme Kanseri Risk Değerlendirme Puanınızı hesaplamasını ve gerekli ek taramaları yaptırmasını isteyebilirsiniz. Ciddiyim, hemen doktorlarınızı arayın" diye konuştu.

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          Jenna Fischer, son olarak şunları söyledi: Son kemoterapi ve radyasyon tedavilerimden sonra eşim Lee bana kutlamak için yapmak istediğim bir şey olup olmadığını sordu. Arka bahçemizde çocuklarla birlikte konfeti atarken bir zil çalmak istediğimi söyledim. Ve öyle de yaptık.

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